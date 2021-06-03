Apple, çalışanlarının ofise dönüşü için düğmeye bastı

The Verge'de yer alan habere göre, Apple CEO'su Tim Cook çalışanlara bir mail göndererek eylül ayının başından itibaren haftada üç gün ofiste çalışmaya dönüleceğini söyledi.







Cook'un mailinde şu ifadeler yer aldı: "Pek çoğumuz ayrı düşmüşken başarabildiklerimiz arasında temel bir eksik vardı: Birbirimiz. Video konferans aramaları aramızdaki mesafeyi kesinlikle azalttı ancak karşılığını bulamayacak şeyler de var"







Cook, çalışanlarının çoğunun pazartesi, salı ve perşembe günleri ofise gelmesinin bekleneceği, çarşamba ve cuma günleri evden çalışma opsiyonunun olacağını söyledi.





Yeni dönemde Apple çalışanlarının yılda iki haftaya kadar uzaktan çalışma şansı olacak.