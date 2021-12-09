Apple, Türkiye için dolar kurunu 16,99 TL’den hesaplayacak

Apple, Türk lirasında yaşanan sert değer kaybının ardından ürünlerinin mağazasındaki uygulama fiyatlarının da yükseleceğini duyurdu. Apple kendi sitesinden bir açıklama yayınlayarak App Store’deki fiyatların artacağını açıkladı.







“Vergi veya döviz kurları değiştiğinde bazen belirli bölgelerde App Store’daki fiyatlarını güncellememiz ve/veya işlemlerinizi düzenlememiz gerekiyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi: “Önümüzdeki günlerde Türkiye’de App Store’da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenen abonelikler hariç) artacak. Satın alma işlemleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Bu değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, Uygulamalarım’da bulunan Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü güncellenecektir. Uygulamalarınızın ve uygulama içi satın alımlarınızın (otomatik yenilenen abonelikler dahil) fiyatını istediğiniz zaman App Store Connect’te değiştirebilirsiniz. Abonelikler sunuyorsanız, mevcut aboneler için fiyatları korumayı seçebilirsiniz.”





Apple, App Store fiyatlandırmalarında daha önce 10,99 TL olan temel seviye uygulama fiyatını 16,99 TL’ye yükseltti.





YÜZDE 20-25 ARALIĞINDA ZAM GELMİŞTİ







Kasım ayı sonunda döviz kurundaki rekor artışlar sonrası iki gün boyunca çevrimiçi satışlarını durduran Apple, ürünlerini zamlı bir şekilde yeniden satışa çıkarmıştı. Apple ürünlerine yüzde 20-25 aralığında zam gelirken, bazı ürünlerde bu oran yüzde 37’ye kadar çıktı.





Önceden 16 bin TL olan iPhone 13 Pro, 20 bin liraya çıktı. 8 bin TL’den satılan iPhone 11 fiyatı ise 11 bin TL’ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli olan 13 Pro Max ise 29 bin TL’ye ulaştı.