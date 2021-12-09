Cezaevindeki işkence ve tacizi mektupla yazmıştı, hücresinde ölü bulundu

Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Garibe Gezer’in işkenceye, cinsel şiddete ve kadın gardiyanlar tarafından tacize maruz kaldığı aktarılmıştı. Avukatları “Kadın gardiyanlar tarafından tecavüze uğrayan ve kafasındaki kanamaya rağmen doktor tarafından tedavi edilmeyen Garibe’nin talepleri, yaşadıklarının duyulması ve duyurulması” demişti.







İHD Eş Genel Başkanı Avukat Eren Keskin yaptığı paylaşımda Garibe Gezer’in intihar ettiğinin iddia edildiğini ve yaşamını yitirdiğini duyurdu. Keskin, “Biraz önce Kandıra cezaevinde müvekkilimiz Garibe Gezer’in intihar ettiği bilgisini aldık. Kendisi işkence mağduruydu. Hücre cezası vardı. Cezaevi müdürü ablasını aradı maalesef Garibe’mizi kaybettik. Av Jiyan Tosun ve Av Jiyan Kaya yanına gidiyorlar. Garibe hücre cezası çekiyordu. Hücredeki bir insan kendini nasıl asabilir. Yazıklar olsun size!!!!Dargeçit’te yaşayan aileye çektirdiğiniz kaçıncı acı!!” ifadelerini kullandı.













Yaşadıklarına dayanamayan Gezer daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Kendisini astığı çarşafın kopması sonucu başına aldığı darbeden kaynaklı ağır yaralanan Gezer, saatler sonra revire götürülmüştü.







‘İÇERİDE DE DIŞARIDA DA YAŞANANLAR KADIN KIYIMI’





HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da Gezer hakkında TBMM’ye kadın milletvekilleri olarak önerge verdiklerini belirterek, “Ahhh bir kadın canımızı daha kaybettik. Gördüğü ağır işkenceler ve haksız cezalandırılmasıyla ilgili @HDPkadin vekilleri olarak Soru Önergeleri vermiş ve durumunu takip ediyorduk. Hücrede nasıl intihar etti? İçeride de dışarıda da yaşananlar bir kadın kıyımıdır” ifadelerini kullandı.