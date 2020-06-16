Samanyolu Haber /Gündem / Apple'a Avrupa Birliği soruşturma açtı! /16 Haziran 2020 16:10

Apple'a Avrupa Birliği soruşturma açtı!

AB, Apple'ın ödeme hizmeti ve uygulama mağazasının rekabet kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB), Apple'ın ödeme hizmeti ve uygulama mağazasının rekabet kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Apple firması hakkında iki resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Apple'ın uygulama geliştiricilerine yönelik App Store şartlarının ve ödeme hizmeti Apple Pay koşullarının AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği kaydedildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.
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