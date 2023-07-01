Samanyolu Haber /Ekonomi / Apple'ın piyasa değeri 3 trilyon doları aştı /01 Temmuz 2023 11:12

Apple'ın piyasa değeri 3 trilyon doları aştı

Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşarak dünyanın en değerli şirketi unvanını tekrar kazandı.

SHABER3.COM

Apple'ın hisse fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 192 dolara ulaştı.

Şirketin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 50'nin üzerinde değer kazandı. Analistlere göre, Apple'ın piyasa değeri 2025 yılına kadar 4 trilyon doları bulabilir.

Şirketin güçlü cihaz tabanı, hizmetlerdeki rekorlar ve gelecek vaat eden ürünlerin olması, yatırımcıların Apple'a olan inancını artırıyor.

APPLE YENIDEN 3 TRILYON DOLARLIK ŞIRKET OLDU

Donanım Haber'in aktardığına göre; nayıs ayında CEO Tim Cook, kurulu aktif cihaz tabanının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını, ayrıca "hizmetlerde tüm zamanların rekorunu ve iPhone için Mart çeyreği rekorunu" bildirmişti.

Öte yandan geliştiriciler firmanın çiçeği burnunda ürünü Vision Pro için uygulamalar geliştirmeye başlamışken yatırımcılar tarafından iPhone 15’in de yaklaşmasıyla birlikte iyimser bir hava oluştu. Tüm bu güçlü kalemler birleşince Apple’ın piyasa değeri 3 trilyon doları aşarak yükselişini sürdürdü.

4 TRİLYON DOLAR DEĞERLEME UZAKTA DEĞİL

Wedbush Securities'den analist Dan Ives, Apple'ın 2025 yılına kadar 4 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşabileceğini öne sürüyor. Bir değerlendirme notunda, kullanıcı kitlesinin yüzde 25'inin dört yıldan uzun bir süredir telefonlarını yenilemediği ve bu kullanıcıların iPhone 15’e geçeceği belirtiliyor.

AR platformu ve Vision Pro AR gözlüğü benzer bir etkiye sahip olmaktan hala çok uzak olsa da, Apple’ın geliştiriciler tarafındaki güçlü duruşu, yeni bir uygulama mağazasının geliştiriliyor olması ve teknolojik ilerlemede yatırımcıların Apple’a inanması göz önüne alındığında firmanın iPhone’ların yanında “potansiyel” güçlü bir ürüne daha sahip olabileceği belirtiliyor.
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