Samanyolu Haber /Ekonomi / Gram altın için kritik 'dolar' uyarısı /01 Temmuz 2023 11:01

Gram altın için kritik 'dolar' uyarısı

Türk Lirası günden güne erirken; dolardaki artış ve onstaki düşüş sonrası altın fiyatlarının yönü merak edilmeye devam ediyor. Dolardaki yükselişin devam etmesi durumunda gram altının yıl sonunda 2 bin bandını görebileceğini düşünenler de var.

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Altın fiyatları yatırımcılar ve yurttaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kuru, altının ons değeri, FED ve Merkez Bankası faiz kararındaki dalgalanmalara göre hareketli bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor.

ONS 3,5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Altın fiyatları yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), yurt dışında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımları ile yön bulmaya devam ediyor.

Bu kapsamda geçen ay faizleri pas geçen Fed’in iki kez daha faiz artırımı yapabileceğine dair yapılan açıklama ons altın fiyatını 3,5 ayın en düşük seviyesine çekti.

GRAM ALTIN REKORA DOYMUYOR

Merkez Bankası'nın 27 ay sonra politika faizini yükseltmesinin ardından gram altın rekor üstüne rekor kırdı.

Yurt içinde dolardan destek alan altın yükselirken, uluslararası piyasalarda düşüşe geçti. Ons altın dün akşam faiz artışı sinyali veren ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından sert düştü.

ANALİSTLER TEMMUZA DİKKAT ÇEKTİ

Fed, 15 ay süren parasal sıkılaşmanın ardından 14 Haziran’da yaptığı son toplantısında politika faizini yüzde 5,00-5,25 bandında sabit tutma kararı almıştı. Fed'in bir sonraki toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ekonomistler bu kapsamda temmuz toplantısının piyasalar için daha da önemli olduğunu ifade ediyor.

Fed'in temmuz toplantısından sonra, eylül, kasım ve aralık olmak üzere 3 toplantısı daha bulunuyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında 1600 TL'yi aşarak 1621 TL'yi gören gram altın Powell'ın açıklamaları sonrasında ons altına paralel olarak düşüşe geçti.  Altının gramı bayramın ikinci gününde 1593 TL'den işlem gördü.

GRAM ALTIN 2 BİN TL'Yİ GÖRECEK Mİ?

Haber Global'in aktardığına göre; Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç altın ile ilgili uyarılarda bulunarak “Doların artışı devam ederse yıl sonunda doğru altında 2 binli seviyeleri konuşabiliriz” dedi.

Koç şunları söyledi:

"Ons altın pandemi döneminde bin 200 - bin 400 dolar seviyelerindeydi, 3- 5 yıllık süreçte bin 900 dolar seviyelerine geldi. Ons altının 2000 dolar üstünde tutulması zorlanıyor. En fazla 2 bin 200, 2 bin 300 doları bulur. Ons altın artmasa bile altın bin 800, bin 900’ leri bulabilir. Doların artışı devam ederse yıl sonunda doğru altın 2 binli seviyeleri konuşabiliriz."
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