Can Atalay'ın tahliye dilekçesi Yargıtay'a iletilmemiş!

Avukat Deniz Özen, "Seçimin üzerinden 48 gün geçti, hâlâ karar çıkmadı. Seçmen iradesine de saygı duyulmuyor. Can Atalay'ın tutuklu olduğu her gün hak ihlalidir" dedi.







Atalay'ın tahliye talebiyle ilgili dilekçenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bekletildiği ve 3. Ceza Dairesi'ne iletilmediği öğrenildi. Atalay'ın avukatı, bu durumun anayasal bir ihlal olduğunu ve daha önce cezaevindeyken milletvekili seçilen diğer kişilerin serbest bırakıldığını belirtti.







Atalay'ın Hatay'dan seçildiğini ve seçmen iradesine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan avukat, tutukluluğunun yaralarını sarmak için çaba gösterme hakkını engellediğini ifade etti. Ayrıca, gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepkilerin arttığı da belirtiliyor.