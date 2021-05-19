Arap Birliği, İsrail’i ‘etnik temizlik’ yapmakla suçluyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürerken, aralarında çocuklarında bulunduğu sivil can kayıpları artmaya devam ediyor. Arap Birliğine bağlı Arap Parlamentosu, Filistinlilerle dayanışma halinde olduklarını ifade etmek ve İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını kınamak için Mısır'ın başkenti Kahire’de olağanüstü toplantı düzenledi.







Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt yaptığı açıklamada, “Gerçek şimdi tüm çirkinliği ve iğrençliğiyle netleşiyor. Apartheid devleti altında yaşayan sömürgeleştiren bir halkın ve sistematik olarak etnik temizlik uygulayan bir işgal hükümetinin karşısındayız” dedi.





Arap Parlamentosu Başkanı Adel Al-Asoumi ise, İsrail’i “savaş suçları ve insanlığa karşı tam teşekküllü suçlar” işlediğini belirtti.





“İSRAİL TARAFINDAN UYGULANAN ORGANİZE BİR DEVLET TERÖRİZMİDİR”





Toplantıya video mesaj yollayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Yönetimi’nin İsraillileri “savaş suçları” nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için ellerinden geleni yapacağını belirtti.





Abbas, “Gazze Şeridi’nde işgalci gücün sivillere yönelik gerçekleştirdiği acımasız saldırılar, ev ve tesislerin kasıtlı olarak bombalanması, altyapının tahrip edilmesi, çocukların, yaşlıların ve kadınların öldürülmesi İsrail tarafından uygulanan organize bir devlet terörizmidir” ifadelerini kullandı.





Abbas, Filistinlilerin artık tüm çabalarını İsrail’in Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurmaya ve İsrail'in işgaline sona verecek ciddi siyasi bir sürece girmeye odakladığını açıkladı. Abbas mesajında ayrıca, İsrail’in 1967 öncesi hatlara tamamen çekilmesi talebini yineledi.





“SAVAŞ DEĞİL, BARIŞ İSTİYORUZ”





“Savaş değil, barış istiyoruz” diyen Abbas, “Ama aynı zamanda, özellikle Kudüs şehrinde halkımızın hiçbir haklarından taviz veremeyiz” ifadelerini kullandı. Abbas, Kudüs'ün tüm Arap ve Müslümanların dini ve tarihi kimliğinin bir parçası olmasını yanı sıra Filistin ulusal kimliğinin özü olduğunu vurgulayarak, “Kudüs olmadan barış, güvenlik, istikrar veya anlaşma olmayacak” dedi.





GAZZE’DE CAN KAYBI 227’YE YÜKSELDİ





Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 64’ü çocuk, 38’i kadın 17’si yaşlı olmak üzere 227'ye, yaralıların sayısının ise bin 620’ye yükseldiği bildirilmişti.