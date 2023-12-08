Arap dünyası bu haberi konuşuyor: Suudi Prens hayatını kaybetti, sebebi açıklanmadı

Suudi Arabistan Krallığı, Prens Talal bin Abdulaziz bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud'un 62 yaşında öldüğünü duyurdu.







Prensin vefatını kısa bir açıklamayla duyuran Suudi Kraliyet Sarayı, merhum prens için Riyad'daki İmam Turki bin Abdullah Camii'nde cenaze namazı kılınacağını duyurdu.





Arap medyasında yer alan haberlerde prensin bir uçak kazasında öldüğü iddia ediliyor.





Açıklamada ölüm nedeni belirtilmezken, Lübnan'ın Al Mashhad haber kuruluşu Prens'in Perşembe günü erken saatlerde hava kuvvetleriyle yaptığı bir eğitim tatbikatı sırasında F-15 savaş uçağının düşmesi sonucu öldüğünü öne sürdü.





Bahreyn'in, Suudi Arabistan'a eğitim uçuşu sırasında düşen bir uçakla ilgili gönderdiği baş sağlığı mesajı da iddiaları kuvvetlendirdi.





Suudi Arabistan, Suudi Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir F-15SA uçağının düştüğünü ve uçak mürettebatının tamamının öldüğünü duyurmuştu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Turki El Maliki, uçak kazasını 7 Aralık günü öğleden sonra gerçekleştiğini doğrulamıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





KRAL ABDÜLAZİZ'İN TORUNUYDU

Prens Talal bin Abdülaziz, Prens Bandar'ın oğlu ve ilk Suudi hükümdarı Kral Abdülaziz'in torunuydu.





1961 doğumlu Prens Talal, Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde yarbaydı ve 2004-2012 yılları arasında Suudi istihbarat teşkilatı GIP'de istihbarat şefi yardımcısı olarak görev yaptı.



