Cübbeli mesleğini açıkladı; Peki ne kadar kazanıyor?

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez’in Cübbeli Ahmet'e açtığı hakaret davasında, mesleği sorulan Cübbeli Ahmet "YouTuber" yanıtını verdi.







Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, kendisine açılan hakaret davası kapsamındaki sorulara yanıt verdi. Dosyaya giren bilgilere göre Cübbeli Ahmet, yeni mesleğini ve aylı kazancını açıkladı.





Sık sık tartışma konusu olan 'Cübbeli Ahmet Hoca' son olarak mesleğiyle gündeme geldi.







Ne iş yaptığıyla ilgili soruya yanıt veren Cübbeli Ahmet, YouTube'dan aylık gelirinin 55 bin TL olduğunu, yazdığı kitaplardan ise aylık 85 bin TL kazandığını belirtti.





OdaTv'de yer alan habere göre; Cübbeli Ahmet Hoca, aylık gelirinin 140 bin TL olduğunu söyledi. Tutanağa göre; ne iş yaptığı sorusuna ise Cübbeli Ahmet Hoca, 'YouTuber' cevabını verdi.







Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava dosyasına giren belgeye göre, Cübbeli Ahmet'in eğitim durumu da "medrese".





Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in depremzedelerle alakalı sözlerini 'din ve devlet düşmanlığı' olarak nitelendirmişti.

