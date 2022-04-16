Araştırma: 'Cumhur İttifakı'nın %44 ile Meclis çoğunluğunu alma ihtimali var'

TEAM Araştırma'nın anketine göre, Cumhur ittifakları oyları Ocak ayında 2 puanlık bir artışla %46’ya yükselmişti. Mart’ta tekrar geriledi: %42.9.





Twitter'dan sonuçları duyurulan araştırmaya dair şu detaylar dikkat çekti:





"TEAM-SEP sınıflandırma sistemiyle il bazında elde ettiğimiz veriler ve hesaplamalara göre milletvekili dağılımı kritik eşikte. Cumhur İttifakı, Türkiye genelinde oy oranının %44 ya da üzerinde olduğu bir resimde, belli senaryolarda 300’ün üzerinde vekil sayısına erişebiliyor.





Millet İttifakı’nın (Mİ) tüm seçim bölgelerinde iki ayrı listeyle, Cumhur İttifakı’nın (Cİ) 28 kritik bölgede tek, diğerlerinde tek ya da iki listeyle girmesi halinde, Cİ 306 vekil kazanıyor. Bu 28 bölgede her iki ittifak da tek listeyle girerse Cİ vekil sayısı 280’de kalıyor.





Tersine, Cumhur İttifakının tüm bölgelerde iki listeyle, Millet İttifakı’nın kritik bölgelerde tek, diğerlerinde iki listeyle girdiği senaryoda, Cumhur İttifakı ancak 262 vekil kazanıyor.





Sonuç olarak Cumhur İttifakı'nın %44 ile meclis çoğunluğunu alma ihtimali var. Bu ihtimal muhalefetin ittifak davranışına da bağlı olacak. Aynı oyu almasına karşın, ittifak davranışındaki farklar nedeniyle Cumhur ittifakının vekil sayısı 262 ile 312 arasında değişebilir.





Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki ise, son araştırmanın sonuçlarını paylaştı.





Nisan ayının ilk haftasında bilgisayar destekli telefon yoluyla Türkiye çapında 1500 kişi ile gerçekleştirilen anket İstanbul Ekonomi Araştırma kaynakları ve finansı ile gerçekleştirildi. Partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları şöyle:





AKP: Yüzde 32

CHP: Yüzde 25

İYİ Parti: Yüzde 15

HDP: Yüzde 11

MHP: Yüzde 7

Selçuki anketle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:





"Şimdi birkaç trend var ki birkaç aydır devam ediyor. Onlara dikkat çekmek lazım. Şimdi biz araştırmalarımızda hep şuna bakıyoruz. Aynı sonuçları belirli aylarda üst üste alıyor muyuz? Yani trendler oluşuyor mu? İki temel şey var. Birincisi şu, Millet İttifakı yine Cumhur İttifakı'nın önünde. Yaklaşık 1, 1 buçuk, 2 puan kadar önünde. Geçtiğimiz ayda aynı sonuca ulaşmıştık.





Memleket bu ay anketimizde çıkmadı. İki sonuç enteresandı. Yeniden Refah Partisi ankette ikinci ay üst üstte çıktı. Yüzde 0.5 civarında. Zafer Partisi'nin ilk defa anketimizde çıktığını görüyoruz. O da yaklaşık yüzde 0.5 civarında."