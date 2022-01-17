Araştırmacı Uslu: AKP 20 yıldan sonra ilk kez tamamen kaybedecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan, siyasal iletişimci ve kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi sürece ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Gelinen noktada AKP’nin 20 yıldan sonra ilk kez tamamen kaybedecek duruma düştüğünü gördüklerini beliren Uslu, ancak iktidarın attığı adımlara bakınca da erken seçim senaryosunun yok denecek kadar azaldığını söyledi.





TEK ÇARE MUHALEFETİ ŞEYTANLAŞTIRMA





İbrahim Uslu iktidarın seçime kadar yurttaş memnuniyeti yaratacak şekilde ekonomiyi düzeltme şansının olmadığını, ulusal ve uluslararası ekonomik beklentilerin bu olanağı hemen hemen olanaksızlaştırdığını söyledi.





Cumhuriyet’te yer alan söyleşiye göre iktidarın “bu çaresizliği” gördüğünü, artık yaptıklarından yola çıkarak yapacaklarını anlatmak yerine, muhalefeti şeytanlaştırarak oy tabanını korumaya çalıştığını belirten Uslu, 2015’ten sonra yaşanan oy kayıplarının artık AKP’yi kaybetme noktasına getirdiğini dile getirdi. Uslu, başkanlık sistemine yurttaş desteğinin bazı araştırmalarda yüzde 30’lu seviyelere düştüğünü, ABD’de faizlerin artma beklentisinin Türkiye ve benzer ülkeleri ekonomik açıdan çok zorlayacağını kaydetti.





TÜRKİYE SÜREKLİ KÜÇÜLÜYOR





İbrahim Uslu Tayyip Erdoğan’ın bir erken seçim kararı alabilecek durumda olup olmadığı ve normal süre içinde ekonomiyi düzeltme şansı olup olmadığı konusunu “Ben ikisine de ’hayır’ cevabı veririm” dedi. “2014’ten bu yana Türkiye sürekli küçülüyor, yoksullaşıyor. Sorun yalnızca Türkiye’nin enflasyonu değil, bir de Amerika’nın enflasyonu var.Bu yönetim anlayışının toplumsal maliyetini, bedelini ödüyoruz” diyen Uslu, “Erdoğan’ın bu anlayıştan vazgeçeceğini zannetmiyorum. Çünkü kaybetmeyi göze aldım demektir” dedi.





ERKEN SEÇİM YOK





“Erken seçimin tek koşulu var: O da artık koşulların yönetilemez hale gelmesi ve iktidarın ülkeyi yönetemediğini, yönetemeyeceğini görüp, erken seçimi zorunlu hissetmesi.” diyen Uslu, “Görünen o ki MHP de şu anki durumdan şikâyetçi değil, çok açık destek veriyor. Öyle olunca erken seçim senaryosu benim için yok denecek kadar azaldı. Ekonominin düzelme olasılığı da çok mümkün görünmüyor, çünkü pansuman tedbirlerle gidermeye çalışıyoruz. Bütün partilere zamanında seçim olacakmış gibi hazırlık yapmalarını öneririm.”





“Bugün nesnel araştırmalarda AKP yüzde 30-32 bandında bir oya sahip. Cumhur İttifakı’nın yüzde 40 civarı oyu var. Dolayısıyla AKP’nin 2018’deki hedefi şu an gerçekleşmiyor” diyen Uslu, “AKP iktidarının 20 yıldan sonra ilk kez tamamen kaybedeceğini mi öngörüyorsunuz?” sorusunu “Evet, görünen o. Son 1 yıldır bu netleşti, son 6 aydır da yapısallaştı. AKP, ağustos ayından bu yana hiç yukarıya hareket edemiyor. ” dedi.

