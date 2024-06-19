Samanyolu Haber /Spor / Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı /19 Haziran 2024 00:05

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak, Avrupa şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

65. dakikada Türkiye'yi 2-1 öne geçiren golü atan Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu ünvanını kazandı.

Daha önce bu rekor 19 yaş 128 günle Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'ya aitti.

Arda Güler, A Milli Takım ile çıktığı 9. maçta 2. kez fileleri havalandırdı. Güler, ilk golünü Samsun'da oynanan maçta Galler'e atmıştı.

Güler, aynı zamanda Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncusu ünvanını da elde etti. Güler, karşılaşmanın 79. dakikasında yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Ayrıca Arda Güler, maçın oyuncusu da seçildi.
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