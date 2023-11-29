Arda Turan: ‘Yargıya saygımdan konuşmayacağım’

“Ben sadece DenizBank ve Şube Müdürü Seçil Erzan’a güvendim. Parayı da bizzat bankada şube müdürüne teslim ettim. Bana DenizBank’ın güvencesi olduğunu söyledi. Ben fon, eurobond gibi şeylerden anlamam. İşin içinde güvenilir isimlerin olduğunu söyledi. Ben de güvendim. Kameraları da kapatmış kadın. O nedenle bankanın içinde para verdiğim görüntüler yok.”





Fatih Terim’in merkezinde olduğu Denizbank çalışanı Seçil Erzan’ın Galatasaraylı eski futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın milyonlarca dolar kaptırdığı dolandırıcılık olayında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.Seçil Erzan’a en çok parasını kaptıran isimlerden biri olan Arda Turan, açıklama yaptı. Turan, dolandırıcılık davasıyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Arda Turan paylaşımında, “Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verdi.Oda TV’de yer alan habere göre, Turan, hakkında çıkan kara para iddialarını kesin bir dille yalanlarken, “Ne kara parası, ben 600 maç oynadım. 100’ün üstünde milli takım forması giydim. Dolandırıldığım para servetimin 6’da 1’i bile değil” dedi.Sosyal medya ve bazı yayın organlarında çıkan kara para iddialarına ilişkin Arda Turan’ın sitem dolu sözler söylediği ifade edildi:Arda Turan’ın yakın çevresine ise “Tek üzüldüğüm şeyse kimsenin arayıp sormaması, geçmiş olsun dememesi. Bu ülkede başarılı olunca insanların sürekli aşağıya çekmeye çalışması çok üzücü” diye yakındığı öğrenildi.Arda Turan’ın olay yargıya gitmeden önce Erdoğan’dan yardım istediği ortaya çıkmıştı.