Arsene Wenger'den Mesut Özil değerlendirmesi

Fransız futbol adamı "Mesut, kış döneminin en önemli transferi" ifadelerini kullandı.







Wenger, Özil'in transferi hakkında şu görüşleri açıkladı;





"Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Bu transfer güncel olarak kış öneminin en büyük transferi durumunda çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir.





Fenerbahçe hakkında bir şey konuşmadık çünkü onun her zaman Arsenal'de olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım. Bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük ilgisi vardı."