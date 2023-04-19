Artık Ukrayna’nın Patriotları var!

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA





Almanya Savunma Bakanlığı ilk Patriot hava savunma sistemi füzelerinin Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu.





Kiev yönetimi, Batılı müttefiklerinden uzun süredir istediği Patriot Hava Savunma Sistemlerini almış oldu.





Patriotların, Rusya karşısında kritik saldırı kararlarının alınacağı başkent Kiev’deki başkanlık konutları ve devlet dairelerinin bulunduğu ‘Bankovskiy’ bölgesinin korunması için kullanılması bekleniyor.





Almanya, Ocak ayı başlarında bir Patriot bataryasını Kiev'e devretmeyi kabul etmişti. Savunma Bakanlığı web sitesinden yapılan açıklamada, Patriot hava savunma sisteminin yanı sıra sisteme ait füzeler, 76 adet Mercedes-Benz Zetros kamyonu, 124 sınır koruma aracının verildiği belirtildi.





ABD, Zelenskiy’nin ziyaretinin ardından Aralık 2022'de Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarik etme kararını açıklamıştı.

Kiev, ABD'nin bu sistemleri devretme kararını "psikolojik bir dönüm noktası" olarak nitelendirmiş, ABD'nin ardından Almanya da bir Patriot bataryasını Ukrayna'ya devretme kararını Ocak başında almıştı.

Patriot Hava Savunma Sistemi PAC-3, balistik hedefleri 15 km'ye kadar irtifalarda saatte 1600 km hızla vurabiliyor.