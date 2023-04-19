Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emperyalistlerin Truva Atı; Londra'dan ne kadar para aldın?" sözleriyle kendisini hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi.







Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, "IMF ile görüşmüyoruz. İktidarımızda IMF’ye de tefecilere de başvurma niyetimiz yok" dedi. CHP lideri ayrıca, "Türkiye’yi dilenciye çeviren Erdoğan. Bütün bunları düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.







"BİZİ KENDİLERİ GİBİ SANIYORLAR"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:





"Dilin kemiği yok. Dertleri Türkiye’ye yatırım getirmek değil, doları nasıl tutacakları. Benim ABD’de, İngiltere’de ne yaptığım, kimlerle görüştüğüm belli. Büyükelçiler haberli, ayrıca mutlaka bizi takip edenler, peşime taktıkları derin devlet elemanları da biliyordur. Biz faizle para istemiyoruz, yatırım, temiz para gelsin diye çalışıyoruz.





Bizi de kendileri gibi sanıyorlar. Para gelsin de nereden gelirse gelsin anlayışındalar. Türkiye Mann Adası değil. Uyuşturucu baronlarına, kaçakçılara af çıkardılar, kapıları açtılar. Türkiye’yi kara para cenneti haline getirdiler. Günay Amerika’da uyuşturucu taşıyan gemiler yakalanıyor, dünyanın her yerinden mafyalar Türkiye’nin sokaklarında çatışıyor, iktidarsa seyirci, çünkü o paraya gebe. Bunlara son vereceğiz."





"SARAY’A BİR DEFA GİTTİM"

CHP lideri sözlerine şöyle devam etti:





"Bırakın sözlerimize yer vermeyi, paramızla ilan vermek istiyoruz, almıyorlar" diyor; "Seçim kampanyamıza yer vermiyorlar. Oysa yasası var, TRT’nin yasalara uyması önemli. İktidarın bile diyemiyorum, çünkü tek adam rejimi artık, Erdoğan’ın borazanı haline geliyor. Suç duyurusunda bulunduk.”





Saray’a bir defa gittim. O da 15 Temmuz’dan sonra. Orada TRT’nin CHP’ye, muhalefete tamamen kapalı durduğunu daha bir kez dahi ekrana davet almadığımı da söyledim. “Olur mu öyle şey” dedi. Onun ardından bir defa çağırdılar. Sonra yine yok. Bu kadar yıldır sadece bir kez…





Bizim de işlerine gelenler dışında muhalefeti partilerinin de görüşlerine yer vermek zorundalar. Kendilerine biraz güveniyorlarsa çıkarsınlar canlı yayına, karşıma da kimi istiyorlarsa onlar koysunlar, bana istedikleri soruyu sorsunlar. Ben çekinmem, ama devlet kanalında, TRT’de görünmemizden korkuyorlar."





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Nisan’da İstanbul Finans Merkezinin bankacılık bölümünün açılışını yaparken yıllar sonra Türkiye’nin gündemine Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilişkileri taşımıştı.





Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ve "2013'e kadar ödemelerimizi bitirdik ve bizim IMF ile ilişkimiz kalmadı artık" diyen Erdoğan, "Şu anda CHP'nin sözcüsü olan zat, ortağı olan bir ara Hazine'nin başında olan zat, kapalı kapılarda IMF ile pazarlık yaptılar. IMF'den destek almadan bu işi yürütemezmişiz. Niye? Ekonomide sıkıntı varmış, yoo. Biz gayet yolumuza devam ediyoruz" iddiasında bulundu.





Erdoğan şöyle konuştu:





"İngiltere'den 300 milyar dolar getirecekmiş demek ki tefecilerle anlaştı, tefecilerden söz aldı. SSK'yi batıran bu değil mi? Savaş Ay hayatta olsaydın da bunları milletimize yine gösterseydin? Bay bay Kemal diyor ki yap-işlet-devret nedir? Ya öğrenemediysen ben ne yapayım bir de seninle mi uğraşacağım? Aç öğren.





Milletimiz de muhalefetin içine düştüğü trajikomik durumu kah gülerek kah üzülerek izliyor. Meydanlarda iki anahtar vaadiyle dolaşanların, kendini elindeki anahtarlardan da ettiğini unutmaz. Bu millet sabah akşam ahkam kesen IMF çantacılarının ülkeyi, geride bırakacak vaatlerini çok iyi bilir."





Önceki gün Afyonkarahisar'da konuşan Erdoğan, burada da aynı suçlamaları yineleyerek, şu sözleri kullanmıştı:





"Emperyalistlerin tetikçisi, terör örgütleri ile kol kola yürüyen kişi... Emperyalizmin finansörü... Londra tefecilerinden aldığı sözlerle sevindirik olan kişi, bay bay Kemal, Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı?





IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim... Bunun kim olduğunu biliyorsunuz. Bay bay Kemal çıkmış şimdi de her zamanki iğrenç üslubu ile bize anti emperyalizm dersi vermeye kalkıyor."







