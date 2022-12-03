Asgari ücret göstermelik zamlara rağmen 10 yılda 96 dolar eridi

Asgari ücrete dolar bazında bakıldığında, yıllar içinde büyük kayıp yaşadığı net bir şekilde ortaya çıktı. Günümüzde net 5 bin 500 TL 35 kuruş olan asgari ücret 295 dolara tekabül ediyor. Oysaki 10 yıl önce bu rakam 391 dolar seviyesindeydi.







Türkiye'de milyonlarca çalışan ve aileleri asgari ücrete yapılacak zamma odaklandı. Enflasyon ortamı dolayısıyla tüm dikkatler asgari ücretin yaşam maliyetlerini karşılayan bir seviyeye çıkıp çıkmayacağına çevrildi. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 85.51 seviyesindeyken, asgari ücrette de benzer bir artış beklentisi oluştu. Son yıllarda Türk Lirası'nın dolar karşısındaki seyri dolayısıyla asgari ücretin seviyesi de ayrı önem kazandı. 10 yıl önce 2012 yılında asgari ücret 391 dolar denk geliyordu. 2022'nin ilk yarısında 287 dolara geriledi. Dün itibarıyla 295 dolara denk geliyor.









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Ancak milyonlarca çalışan, enflasyonun da altında asgari ücret zammı almaktan endişe ediyor. Ekim ayında yüzde 85 ile zirveye çıkan yıllık enflasyonun, kasım ve aralık ayında baz etkisiyle gerileyerek yüzde 65 seviyesine gelmesi bekleniyor. Bu durumda zaten tartışmalı olan TÜİK enflasyon verilerinin daha da altında zam alınacağı ifade ediliyor.



