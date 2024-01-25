Asgari ücret sadece 1 ay dayanabildi; Açlık sınırının bile gerisine düştü

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre açlık sınırı ocakta 17 bin 442 liraya çıkarak 17 bin 2 lira olaran yeni asgari ücreti geride bıraktı.







Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Ocak 2024 sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.





Dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alınarak hesaplanan verilere göre, ocak ayında açlık sınırı 17 bin 442 liaraya, yoksulluk sınırı ise 48 bin 459 liraya yükseldi.





Araştırmaya göre; açlık sınırı ocakta bir önceki aya göre 959 lira artarken gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 699 lira artarak 31 bin 53 liraya çıktı.







Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 658 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise sınırı 7 bin 646 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 13 bin 855 lira ve yoksulluk sınırı ise 21 bin 501 liralık artış gösterdi.