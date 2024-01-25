Fahrettin Altun'un adamları suç üstünde yakalandı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bazı kabullerini yaptığı Emirgan Korusu’nda bulunan Beyaz Köşk’e gelen iki kişi, yabancı araç girişine yasak bölgeye gizli şekilde girerek fotoğraf çekti. Güvenlik kamerasına yakalanan iki kişinin İletişim Başkanlığı çalışanı olduğu ortaya çıktı.







İletişim Başkanlığı, Beyaz Köşk'ün araç girişine yasak olan bölümüne giren aracın kendilerine ait olduğunu doğruladı.







Başkanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:





"19 Ocak 2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Emirgan Korusu'nda bulunan Beyaz Köşk'ün araç girişine yasak olan bölümüne İletişim Başkanlığı'na ait bir aracın girdiği iddiaları üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur.





İddialara konu olan aracın, İletişim Başkanlığı'nın özel kaleminde görevli iki çalışan tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu çalışanlar, 19 Ocak 2024 tarihinde Ankara'dan İstanbul'a iş için gitmekte iken Emirgan Korusu'nda mola verdikleri sırada araçlarını Beyaz Köşk'ün araç girişine yasak olan bölümüne park ettikleri anlaşılmıştır.





Çalışanlar, araçlarını park ettikten sonra Beyaz Köşk'ün bahçesini gezmiş ve fotoğraf çekmişlerdir. İletişim Başkanlığı'nın Beyaz Köşk'le ilgili herhangi bir resmi görevi bulunmamakta olup, söz konusu fotoğraflar da kurumsal bir amaçla çekilmemiştir.





Olay üzerine İletişim Başkanlığı, ilgili çalışanların uyarılmasını ve gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlamıştır.







Kamuoyuna saygıyla duyurulur."