Samanyolu Haber /Gündem / Pazarlıkta son durum: Kim ne teklif etti, kim ne istedi? /25 Ocak 2024 18:47

Pazarlıkta son durum: Kim ne teklif etti, kim ne istedi?

AKP ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin pazartesi günü gerçekleştirdiği görüşmede, AKP'nin Yeniden Refah'a 10 büyükşehir belediyesinde destek verilmesi teklifini ilettiği belirtildi. Yeniden Refah Partisi ise bu teklife karşılık, İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara'da Pursaklar belediyelerini istediğini açıkladı.

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AKP'nin Yeniden Refah'a belediye meclis üyelikleri, grup başkanlığı, başkanvekilliği gibi pozisyonlarda işbirliği teklifinde bulunduğu öğrenildi. Yeniden Refah Partisi ise İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara'da Pursaklar belediyelerini istedi.

AKP ve Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmelerinde şu ana kadar bir sonuç çıkmadı.

AKP heyeti, Yeniden Refah Partisi'ne belediye meclis üyelikleri, grup başkanlığı, başkanvekilliği gibi pozisyonlarda işbirliği teklifinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi ise AKP'den İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara'da Pursaklar belediyelerini istedi.

AKP ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin pazartesi günü gerçekleştirdiği görüşmede, AKP, Yeniden Refah Partisi'ne belediye meclis üyelikleri, grup başkanlığı, başkanvekilliği gibi pozisyonlarda işbirliği teklifinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde oy oranlarının yüzde 5'in üzerinde olduğunu ve AKP'nin de bu destek olmadan bazı illerde kaybedeceğinin farkında olduğunu" söyledi.

Bekin, "Son görüşmede AKP'nin Ankara, İstanbul başta olmak üzere 10 büyükşehirde destek verilmesi teklifini ilettiğini" belirterek, şunları söyledi:

"'Her şey tek taraflı olmaz' dedik. Biz kendilerini tek taraflı desteklersek bunu teşkilatlarımıza anlatmamız mümkün değil. Somut teklifleri ilettik, 'zaman daralıyor' dedik. Sayın Cumhurbaşkanı ile müzakere edip karar alacaklar."

Bekin, AKP'nin belediye meclis üyelikleri, grup başkanlığı, başkanvekilliği gibi pozisyonlarda işbirliği teklifinde bulunduğunu" kaydederek, “Genel seçime başka bir partinin listelerinden girmedik, belediye seçimlerinde başka partinin listelerinden girmek etik değil. Biz hiçbir partinin arka bahçesi olmak istemiyoruz” diye konuştu.

AKP’nin 2019’da MHP için bazı yerlerde adaylarını geri çektiğini kaydeden Bekin, Yeniden Refah'ın talebini şöyle açıkladı:

“Büyükşehirlerden istediğimiz ilçeler var; İstanbul, Ankara’da. İstanbul’da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara’da Pursaklar... Oy potansiyelimizin çarpanlı olduğu yerler. Malatya’da çok güçlüyüz mesela, orayı alma durumumuz söz konusu, oradan da çekebilir adayını AK Parti. Konya söz konusu olmadı. Sürpriz aday açıklamalarımız olabilir."

Doğan Bekin, AKP’den en geç bu hafta içinde talepleri konusunda bir geri dönüş beklediklerini, kendileri adına son kararı verecek olanın da Fatih Erbakan olacağını söyledi.

AKP ve Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmelerinde bir sonuç çıkmaması halinde, iki parti de kendi adayları ile seçime girecektir.
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