"Asgari ücret zammı sonrası enfslayon 3 haneli olacak"

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen’den enflasyon uyarısı yaptı ve “Enflasyonda üç haneyi görmek işten değil” ifadelerini kullandı.







14 Ekim’de görevden alınan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tümen, gelecek dönemde enflasyonda üç hanenin görülebileceğine dikkat çekti.





Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tümen, “Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler!” dedi.





Tümen şöyle devam etti:







“Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil”







