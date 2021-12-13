Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Aktay'dan üniversite mezunlarına tuhaf suçlama /13 Aralık 2021 18:08

AKP'li Aktay'dan üniversite mezunlarına tuhaf suçlama

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Yeni Şafak'ta kaleme aldığı yazısında, üniversite mezunlarını hedef aldı. Aktay, hakkını araya üniversite mezunlarının toplumu rahatsız ettiğini ileri sürdü.

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Üniversite mezunlarının yüksek talepkârlıklarıyla toplumda ciddi bir hoşnutsuzluk kaynağı olduğu savunan Aktay, üniversite mezunlarının statüsünün altında çalışmamasını eleştirdi.

"Ekonomi sadece ekonomi değildir" başlıklı bir yazı kaleme alan Aktay, AKP iktidarı döneminde eğitime erişimin haddinden fazla kolay hale geldiğini söyledi ancak eğitim sistemini değil üniversitelileri suçladı.

"Eğitim yoluyla edinilen mesleklerin ihtiyaca göre dağılımında çok ciddi sorunlar yaşamaya başladık. Sanayinin aradığı nitelikli teknisyen, atölye işçisi bulunamıyor ama bir mühendis kadrosuna onlarca müracaat olabiliyor" diyen Aktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"STATÜLERİNİN ALTINDA ÇALIŞMAYI KABUL ETMİYOR"

"Mühendis unvanı elde etmiş kişi ise bu statünün altında bir unvanla çalışmaya razı olmuyor. Böylece tarım ve sanayimiz ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacının önemli bir kısmını Suriyeli veya Afgan işgücü istihdamıyla karşılamaya çalışıyor. Üniversite mezunlarımız ise demokratik kültür açısından yeterince karşılanamayan yüksek talepkârlıklarıyla toplumda ciddi bir hoşnutsuzluk kaynağı haline geliyorlar."

"Hasbelkader şahit olduğum iş taleplerinin büyük çoğunluğunda emek gerektiren bir iş yerine hiç çalışmadan veya çok az çalışarak bir maaş beklentisi çok yaygın bir eğilim" fikrini savunan Aktay, "Emek gerektiren bir işe girenlerin kısa süre içinde işin hakkını vermeden daha kolayını aramaya başlamaları ise istihdam kültürümüzün en bariz habituslarından" ifadelerini kullandı.
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