'Asgari ücrette 3 bin 900 lirada anlaşıldı' iddiası

NTV'nin gündeme getirdiği iddiada "3 bin 900 liralık işçi ve işverenin mutabık kalınan bir asgari ücret rakamı söz konusu" ifadesine yer verildi.







Milyonların gözü 2022 yılının asgari ücretindeyken 4. toplantının tarihi belirlenmedi. Komisyonun bu hafta içinde son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor.







NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen canlı yayında asgari ücrete ilişkin son gelişmeleri aktardı. Ergen, “3 bin 900 liralık işçi ve işverenin mutabık kalınan bir asgari ücret rakamı söz konusu” bilgisini verdi.





İKİ İSİM GÖRÜŞECEK





“İşçi ve işverenin mutabık kaldığı bazı konular var” diyen Ergen, “1 Aralık’ta komisyon, tespit çalışmalarına başlamıştı. Bazı hesaplamalar halen devam ettiği için karar toplantısı için bir resmi çağrı gelmedi. Beklenti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Bakan Bilgin ile görüşmesi yönünde” ifadelerini kullandı.







Ergen, şöyle devam etti: “Hazine’ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine’nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı. Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.”





İŞÇİ VE İŞVERENİN ANLAŞTIĞI RAKAM





Ergen, “3 bin 900 liralık işçi ve işverenin mutabık kalınan bir asgari ücret rakamı söz konusu. Ancak işveren tarafının, son 6 yıldır devam eden asgari ücret desteğinin 2022’de de sürmesi yönünde bir talep var” bilgisini verdi.





Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık’ta gerçekleştirdi. Bugün yapılması planlanan 4’üncü ve son toplantıda 2022 asgari ücretinin belirlenmesi bekleniyor.





Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin enflasyon üzerinde artırılacağını aktarsa da işçi tarafı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 21’lik enflasyonu gerçekçi bulmuyor.





Türk-İş 4 bin liranın kırmızı çizgi olduğunu belirtiyor. Komisyonda temsiliyet hakkı tanınmayan DİSK ise asgari ücretin net 5 bin 200 lira olmasını talep ediyor.