"Aşı bulunsa da pandemiyi sona erdirmeyecek"

İngiltere merkezli Royal Society bünyesinde faaliyet gösteren Viral Salgınlar için Veri Değerlendirme ve Öğrenme (DELVE) grubuna göre, aşının gündelik hayatta büyük bir fark oluşturması hayli zaman alacak.







Euronews'te yer alan habere göre grup tarafından yayımlanan yeni raporda, aşının kısmi etkileri, kısa süreli bağışıklık sağlaması ve üretimi ile dağıtımı gibi lojistik sorunları da içeren potansiyel zorluklar yer aldı.







DELVE'de görevli Imperial College London Ulusal Kalp ve Akciğer Enstitüsü'nden Dr. Fiona Culley, "Aşılar, hayatımızı bir miktar normallik duygusuna döndürmek için en iyi şansımız olarak kabul edilir ama gerçekçi olmalıyız." diyor.





Culley, "Başarılı bir aşıya giden süreç; etkili aşıyı, ihtiyacımız olan şekilde bulmak ve onu hayata geçirmek potansiyel sorunlarla dolu." sözleriyle sürecin zorluklarını dile getiriyor.





Halihazırda dünya genelinde geliştirilmekte olan 200'den fazla aşı adayı bulunuyor ve bunlardan bazıları deneme safhasının son aşamasına geçmiş durumda.





Bulunacak aşının eşit dağıtımı zor







euronews tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir panelde, olası bir aşının üretimi ve dağıtım sürecindeki zorluklar tartışıldı.





Uzmanlar burada, en önemli eşiğin öncelikli olarak halkta güven tesis etmek olduğuna işaret etti.





DELVE raporu da, aşının dağıtımı sırasında yaşanacak eşitsizliklerin artabileceğine dikkati çekiyor.





Rapora göre, İngiltere'deki yoksul kesimin birincil derecedeki sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı.





Bu, böylesi durumdaki kişilerin aşıya erişimini ciddi oranda düşürebilir. Sebebi ise programı bu alanlarda yürütecek insan kaynağı eksikliği.





Rapor ayrıca farklı potansiyel dağıtım planlarını da ele alıyor.





Örneğin savunmasız bireyler ve sağlık toplulukları için aşı rezerve edilebilir. Ancak bu durum virüsün yayılmaya devam etmesine olanak tanır.





Yine rapora göre, kısmi bağışıklık sağlayan bir aşının koruma sağlaması için nüfusun daha büyük bir kesimine dağıtılması gerekir





Hatta virüse karşı kısa vadeli bağışıklık sağlayan bazı aşılar, güçlendiriciye bile ihtiyaç duyabilir.





Önceden planlama yapmanın önemine dikkati çeken Dr. Culley, değerlendirmesini şöyle tamamlıyor:





"Ortaya çıkabilecek farklı senaryolar için şimdiden bir planlama yapmak, bize güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmış herhangi bir aşıdan hızlı bir şekilde yararlanma şansı verecektir."