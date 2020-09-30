Aşı deneylerinden iyi haber: Aşı yaşlılarda etkili oluyor

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın, korona virüsüne karşı geliştirdiği aşı adayının yaşlı bireylerde, genç yetişkinlerde görülene benzer seviyelerde antikor üretimini sağladığı açıklandı.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle yüksek risk grubunda olan yaşlı yetişkinlerde aşı güvenliği konusunda yürütülen çalışma, New England Journal of Medicine'de yayımlandı.





BENZER BİR BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ ÜRETİLDİ





Araştırma, 18-55 yaşları arasındaki kişilerle beraber düzenlenen Faz 1 çalışmalarının bir uzantısı olarak gerçekleştirildi.





56-70 yaş arası ve 71 yaşın üzerindeki 40 kişide Moderna'nın aşısı iki doz (25 mikrogram ve 100 mikrogram) olarak denendi. 28 gün arayla 100 mikrogram dozu iki iki enjeksiyon halinde alan yaşlı yetişkinlerde, genç yetişkinlerde kaydedilene benzer bir bağışıklık tepkisi üretildiği tespit edildi.





HAFİF VE ORTA SEVİYEDE YAN ETKİLER KAYDEDİLDİ





Çalışmalarda baş ağrısı, yorgunluk, vücut ağrıları, titreme ve enjeksiyon bölgesinde ağrı gibi hafif ile orta seviyede yan etkiler kaydedildi. Ancak iki vakada şiddetli reaksiyonlar gözlemlendi.





Bir kişinin düşük aşı dozunu aldıktan sonra ateşinin yükseldiği, başka bir kişide ise aşırı yorgunluk gözlemlendiği aktarıldı.





"YÜKSEK DOZ GRİP AŞISINA BENZER REAKSİYONLAR"





ABD'nin Atlanta kentinde yer alan Emory Üniversitesi'nden araştırmanın baş yazarlarından olan Dr. Evan Anderson, çalışmadan elde edilen verilerin güvenilir olduğunu dile getirdi.





Bu belirtilerin, tipik olarak aşının alınmasından kısa bir süre sonra ortaya çıktığını belirten Anderson, "Bu, birçok yaşlı yetişkinin yüksek doz grip aşısının akabinde yaşayacağı belirtilere benziyor." dedi.