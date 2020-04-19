Samanyolu Haber /Dünya / 'Aşı için umutlanmayın' /19 Nisan 2020 15:18

'Aşı için umutlanmayın'

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 2 milyonu aşkın insan enfekte durumda. Bilim dünyası virüse karşı aşı ve ilaç geliştirmelerini sürdürürken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İngiltere elçisi olan Imperial College'da küresel sağlık profesörü olan David Nabarro’dan uyarı geldi.

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Nabarro, “Bazı virüsler için aşı gelişimi söz konusu olduğunda çok zaman alabilir, bu yüzden öngörülebilir gelecek için, sürekli bir tehdit olarak bu virüsle yaşamanın yollarını bulmamız gerekecek” dedi.

Nabarro, "Aşının başarılı bir şekilde geliştirilebileceğine dair bir garanti olmadığı için, insanlık, orta vadede koronavirüs tehdidi ile yaşamak ve yeni koşullara adapte olmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Nabarro “Halk çok yakında bir aşının geliştirileceğini ve devam etmekte olan tehdide doğrudan uyum sağlanacağını varsaymamalıdır” diye konuştu.

Hastalık belirtileri gösterenlerin ve temas ettikleri kişilerin kesinlikle izole edilmesi gerektiğini belirteen Nabarro, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşlı insanların korunması gerekecek. Ayrıca, vakalarla başa çıkabilmek için hastane kapasitesi de sağlanmalıdır. Bu hepimiz için adeta yeni bir norm haline gelecek.”
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