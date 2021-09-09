Samanyolu Haber /Dünya / Aşı yaşı 5’e düşürüldü /09 Eylül 2021 00:01

Aşı yaşı 5’e düşürüldü

Slovakya'da ebeveynlerin rızası, pediatri ya da uzman doktorun onayı sonrasında 5 ile 11 yaş arası çocuklara Koronavirüs aşısı yapılmasına onay verildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Dünya genelinde 12 yaş altı çocuklara koronavirüs aşısı yapılmasına ilişkin çalışmalar devam ederken, Slovakya 5 ile 11 yaş arası çocuklara Koronavirüs aşısı yapılmasına onay verdi. Ülkede gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan Covid-19 aşısında 5 yaş ve üzeri çocuklarda ebeveynlerin rızası, pediatri ya da uzman doktorun onayının aranacağı bildirildi.

Slovakya 3’üncü doz aşı için çalışmalara başladı

Slovakya'nın 3. doz Koronavirüs aşısı için hazırlıklara başladığı kaydedildi. İki doz korona virüs aşısının üzerinden 8 ay geçen kişilerin üçüncü dozu yaptırabileceği belirtilirken, üçüncü doz için öncelikli grupta sağlık çalışanları, kronik hastalığı bulunanlar, öğretmenler ve yaşlılar bulunuyor.

Slovakya’da salgının başından bu yana 396 bin 904 vaka tespit edilirken, 12 bin 553 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aşı yaşı 5’e düşürüldü Sonraki Haber >>

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:36:42