AST, “Unutmadık Unutmayacağız-2” Kitabını Yayınladı

Hizmetten.com'un haberine göre, “Unutmadık Unutmayacağız-2” adıyla yayınlanan 222 sayfalık anlamlı çalışmada; “Tutuklu babasına hasret giden küçük Berk Görmez’den, Sincan T Tipi Cezaevinin 8 Nolu hücresinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski HSYK üyesi Teoman Gökçe’ye, OHAL ve KHK mağduru ailelere yardım yapmak için içli köfte yapıp sattığı için tutuklandığı cezaevinde hayatını kaybeden Halime Gülsu’ya, ülkelerinde yaşam hakkı tanınmadığı için çocukları ile birlikte Meriç’ten geçmeye çalışırken hayatlarını kaybeden Abdurrezzak ailesine” iç burkan birçok hikaye şahitlik edeceksiniz.
Kitabın temel amacının, ‘hayatını kaybeden masum insanları unutmamak ve unutturmamak’ olarak vurgulayan AST, açıklamasında şunları kaydetti: “Bu kitap, geçmişte yaşanan acı olayları hatırlamamızı ve insanlık adına dersler çıkarmamızı amaçlamaktadır. “Unutmadık Unutmayacağız-2¨ Deniz Kenan’ın kaleminden yayınlandı. 2. Kitapla birlikte toplamda 369 merhumun hayat hikayeleri kayıt altına alınmış oldu. 2016 sonrası mazlum olarak vefat eden 952 kişinin hepsinin hayat hikayelerini resimleriyle beraber kitaplaştıran AST yeni yıla 222 sayfalık bu anlamlı çalışmanın yayınlanmasıyla girdi.”
Kitabı aşağıdaki bağlantılara tıklayarak temin edebilirsiniz.
Google Books
Google Play