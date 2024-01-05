Samanyolu Haber /Gündem / AST, “Unutmadık Unutmayacağız-2” Kitabını Yayınladı /05 Ocak 2024 10:09

AST, “Unutmadık Unutmayacağız-2” Kitabını Yayınladı

Advocates of Silenced Turkey (AST), 2016 yılından itibaren vefat ettikleri tespit edilen KHK ve OHAL mağdurlarının hikayelerine yer verdiği ikinci kitabını yayınladı. Mağdurların resimleriyle birlikte yayınlanan kitapta, 184 KHK’lı ve OHAL mağdurunun hikayeleri yer aldı.

SHABER3.COM

Hizmetten.com'un haberine göre, “Unutmadık Unutmayacağız-2” adıyla yayınlanan 222 sayfalık anlamlı çalışmada; “Tutuklu babasına hasret giden küçük Berk Görmez’den, Sincan T Tipi Cezaevinin 8 Nolu hücresinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski HSYK üyesi Teoman Gökçe’ye, OHAL ve KHK mağduru ailelere yardım yapmak için içli köfte yapıp sattığı için tutuklandığı cezaevinde hayatını kaybeden Halime Gülsu’ya, ülkelerinde yaşam hakkı tanınmadığı için çocukları ile birlikte Meriç’ten geçmeye çalışırken hayatlarını kaybeden Abdurrezzak ailesine” iç burkan birçok hikaye şahitlik edeceksiniz.

Kitabın temel amacının, ‘hayatını kaybeden masum insanları unutmamak ve unutturmamak’ olarak vurgulayan AST, açıklamasında şunları kaydetti: “Bu kitap, geçmişte yaşanan acı olayları hatırlamamızı ve insanlık adına dersler çıkarmamızı amaçlamaktadır. “Unutmadık Unutmayacağız-2¨ Deniz Kenan’ın kaleminden yayınlandı. 2. Kitapla birlikte toplamda 369 merhumun hayat hikayeleri kayıt altına alınmış oldu. 2016 sonrası mazlum olarak vefat eden 952 kişinin hepsinin hayat hikayelerini resimleriyle beraber kitaplaştıran AST yeni yıla 222 sayfalık bu anlamlı çalışmanın yayınlanmasıyla girdi.”

Kitabı aşağıdaki bağlantılara tıklayarak temin edebilirsiniz.

Google Books

Google Play
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AST, “Unutmadık Unutmayacağız-2” Kitabını Yayınladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:26:23