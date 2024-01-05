Samanyolu Haber /Politika / AKP’de gündem hilafet değil kuantum fiziğiymiş! /05 Ocak 2024 10:03

AKP’de gündem hilafet değil kuantum fiziğiymiş!

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti içerisinde hilafetin konuşulmadığını söyledi.

SHABER3.COM

Son günlerde alevlenen ‘hilafet tartışmalarına’ değinen Çelik bunun parti içinde hiç konuşulmadığını belirtti. Çelik, AKP içerisinde son olarak ‘kuantum fiziği’nin konuşulduğunu dile getirdi.

“AKP içerisinde, kendi aranızda hilafet konuşmuyorsunuz o zaman” şeklindeki bir soruya Çelik şöyle yanıt verdi: “Ben bugüne kadar böyle bir şeye hiç rastlamadım, hiçbir yerde de gündeme gelmedi. Mesela, bazı farklı konularda uzmanları dinliyor, konuşuyoruz. En son yakın zamanlarda bazı hocalarımızı çağırıp, kuantum fiziği konuştuk. Her konuda uzman birisi olduğunda zaman zaman çağırıp, konuşuyoruz ama hiç böyle bir tartışma duymadım, herhangi bir şekilde böyle bir konu gündeme gelmedi. Ancak demokrasinin toplumsal hayatta daha derinleşmesi, şehir siyasetiyle demokrasi ilişkisinin daha güçlü kurulması için neler yapmak gerektiğine dair çok kapsamlı konuşmalar yaptık.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’de gündem hilafet değil kuantum fiziğiymiş! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:25:57