Samanyolu Haber /Gündem / Ataşehir Belediyesi’ne operasyon: 28 gözaltı /03 Şubat 2023 11:00

Ataşehir Belediyesi’ne operasyon: 28 gözaltı

İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de 'şüpheli' sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Ataşehir Belediyesi’ne operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında Ataşehir Belediyesi’nde görevli iki belediye başkan yardımcısı ile olay tarihinde Ataşehir’de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen ancak şu an Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı yapan bir kişiyle birlikte toplam 28 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu soruşturmalarda ihalelere fesat karıştırılarak milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiği öne sürülürken ‘şüpheli’ sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de ifadesine başvurulacağı kaydedildi.
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