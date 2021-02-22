Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk Orman Çiftliği ihalesini bakın hangi şirket kazandı /22 Şubat 2021 18:49

Atatürk Orman Çiftliği ihalesini bakın hangi şirket kazandı

Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin kiralanma ihalesini kazanan şirket belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anket A.Ş., toplam 35.382 m2’lik “Rekreasyon Alanı”nı 10 yıl süreyle işletecek.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin kiralanma ihalesini kazandı. ABB iştiraki Anket A.Ş., toplam 35.382 m2’lik “Rekreasyon Alanı”nı 10 yıl süreyle işletecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anket A.Ş., mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği’ne ait 2.098 m2 kapalı, 33.284 m2 açık toplam 35.382 m2’lik taşınmazın “Rekreasyon Alanı” olarak 10 (on) yıllığına kiralanması ihalesini kazandı. Büyükşehir Belediyesi kiralanan alana rekreasyon ve park alanı yapacak.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anket A.Ş., ihaleyi aylık 75.000 TL bedelle kazandı. İhalenin onaylanmasının ardından kiralanan alana, Atatürk’ün mirasına uygun bir şekilde rekreasyon ve park alanı yapılacak.
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