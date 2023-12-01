Ateşkes bitti, İsrail saldırılarına yeniden başladı

Gazze'de 24 Kasım'da ilan edilen ve 3 kez uzatılan geçici ateşkes bu sabah itibarıyla sona erdi.



İsrail ordusu X'ten yaptığı açıklamada Hamas'ı insani ateşkesi ihlal etmekle suçladı.



İsrail hava savunma sisteminin Gazze sınırı yakınında bir Hamas roketini havada etkisiz hale getirdiği, buna karşılık olarak İsrail ordusunun "Hamas'a karşı savaşa" devam ettiği belirtildi.



Hamas'tan henüz bir açıklama gelmedi.



Geçici ateşkese Katar arabuluculuk etmiş, ateşkes süresince 80'i İsrailli olmak üzere 110 rehine serbest bırakılmış, İsrail de karşılığında çoğu çocuk ve kadın 240 Filistinli tutukluyu serbest bırakılmıştı.



Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'deki saldırılarında 1200 kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Ardından İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılardaysa Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 6 bini çocuk olmak üzere en az 14 bin 800 kişi öldürüldü.