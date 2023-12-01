Samanyolu Haber /Dünya / Ateşkes bitti, İsrail saldırılarına yeniden başladı /01 Aralık 2023 09:14

Ateşkes bitti, İsrail saldırılarına yeniden başladı

Hamas ile İsrail arasında 24 Kasım'da başlayan ve 3 kez uzatılan geçici ateşkes bu sabah sona erdi. İsrail ordusu Hamas'ı roket atarak ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve saldırılarına yeniden başladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

SHABER3.COM

Gazze'de 24 Kasım'da ilan edilen ve 3 kez uzatılan geçici ateşkes bu sabah itibarıyla sona erdi.

İsrail ordusu X'ten yaptığı açıklamada Hamas'ı insani ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

İsrail hava savunma sisteminin Gazze sınırı yakınında bir Hamas roketini havada etkisiz hale getirdiği, buna karşılık olarak İsrail ordusunun "Hamas'a karşı savaşa" devam ettiği belirtildi.

Hamas'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Geçici ateşkese Katar arabuluculuk etmiş, ateşkes süresince 80'i İsrailli olmak üzere 110 rehine serbest bırakılmış, İsrail de karşılığında çoğu çocuk ve kadın 240 Filistinli tutukluyu serbest bırakılmıştı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'deki saldırılarında 1200 kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Ardından İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılardaysa Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 6 bini çocuk olmak üzere en az 14 bin 800 kişi öldürüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ateşkes bitti, İsrail saldırılarına yeniden başladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:32:16