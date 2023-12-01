Mızraklı'ya yeniden aynı ceza verildi: 'Bu, mahkemenin verdiği bir karar değil'

Selçuk'un asıl trajedisi belediye başkanı adayı olmasıyla başladı

Mızraklı'nın avukatı Muhsin Bilal, müvekkili için asıl trajedinin Ayverdi'nin ifadeleriyle başladığını söyledi: ''Eğer milletvekili olarak parlamentoda kalsaydı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmasaydı, 20 Mart 2019'da Hicran Berna Ayverdi adındaki bir itirafçı kadın, üzerine beyanda bulunmayacaktı. DTK dosyası da kaldığı yerde duracaktı, trajedi onun belediye başkanı adayı olması ve adaylığının kesinleşmesi ile başladı'' yorumunu yaptı.

Yargıtay'ın mahkemeden ispatlamasını istediği gerekçelerin tamamı çöktü



