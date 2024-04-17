Samanyolu Haber /Dünya / Ateşkes isteyen İsrailli sanatçı, Bienali'ndeki sergisini açmadı /17 Nisan 2024 08:25

Ateşkes isteyen İsrailli sanatçı, Bienali'ndeki sergisini açmadı

Bu yılki Venedik Bienali'nde İsrail'i temsil eden sanatçı ve küratörler Gazze'de ateşkes sağlanana ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılana kadar İsrail salonundaki sergiyi açmayacaklarını duyurdu.

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İsrailli sanatçı Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması sağlanana kadar İsrail sergi salonundaki gösterisini açmayı reddetti

İsrail salonundaki serginin açılışının ertelendiğine dair yapılan duyuruda "Sanatçı ve küratörler, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına varıldığında sergiyi açacaklar." denildi.

İngilizce kaleme alınan duyuru cumartesi başlayacak olan Bienal'in medya ön gösterimlerinin ilk gününde İsrail ulusal pavyonunun penceresine asıldı.

İsrail, 20 Nisan-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 60'ıncı Venedik Bienali'nin 88 ulusal katılımcısı arasında yer alıyor.

Sergi, sanatçı Ruth Patir tarafından "Anavatan" başlığıyla hazırlandı. Hem Patir, hem de Bienal organizatörleri kararla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Brezilyalı ana küratörden karara övgü

Ancak çağdaş sanat feuarındaki ana serginin küratörü Brezilya Sao Paolo Sanat Müzesi sanat direktörü Adriano Pedrosa kararı cesur olarak nitelendirerek övdü.

"Yabancılar Her Yerde" başlıklı ana sergisinde üç Filistinli sanatçının eserleri yer veren Pedrosa "Bence aynı zamanda çok akıllıca bir karar" çünkü "bir eseri bu özel bağlamda sunmak çok zor." yorumunu yaptı.

Filistinli sanatçılar Venedik'teki yan etkinliklere katılıyor. Pedrosa'nın verdiği bilgiye göre Filistinli sanatçılardan biri olan New Yorklu Halid Jarrar vize alamadığı için Venedik'e gidemedi.

İsrail'in Bienal'den çıkması için çağrı

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano İsrail'in katılımını güçlü bir şekilde desteklediğini açıkladı. Ancak binlerce sanatçı, küratör ve eleştirmen, İsrail'in Gazze'deki savaşını protesto etmek amacıyla Bienal'e İsrail ulusal pavyonunu bu yılki fuardan çıkarma çağrısında bulunan açık bir mektubu gönderdi.

İsrail'in varlığına karşı çıkanların protesto edeceklerini belirttikleri fuar alışılmadık derecede yüksek bir güvenlik ortamda açılacak.

Jeopolitik sorunların daha önceki yıllarda da belirleyici olduğu Bienal'de apartheid döneminde Güney Afrika'nın katılımını engellemiş, ardından da yasaklamıştı. Rus sanatçılar Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etmek için 2022'de katılımlarını geri çekmişlerdi. Bienal Rusya'nın bu yıl katılım talebinde bulunmadığını açıkladı.
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