'İsrail, BM soruşturmasını engelliyor'

Birleşmiş Milletler tarafından insan hakları hukuku ihlallerini araştırmakla görevlendirilen Soruşturma Komisyonu, İsrail'i 7 Ekim'de ülkenin güneyinde Hamas tarafından yapılan saldırının kurbanlarından kanıt toplama çabalarını engellemekle suçladı.



Komisyon üyelerinden Chris Sidoti, "İsrail hükümeti, sadece işbirliği eksikliği değil, aynı zamanda ülkenin güneyindeki olaylarla ilgili İsrailli tanık ve mağdurlardan kanıt toplama çabalarımızı da aktif bir şekilde engelledi." şeklinde konuştu.



"Çok sayıda kişiyle iletişimdeyiz, fakat daha fazla kişiyle temas kurmak istiyoruz." diyen Sidoti, İsrail hükümetinin yanı sıra saldırının mağdurlarına ve tanıklarına da komisyonun soruşturmasına yardımcı olmaları çağrısında bulundu.



İsrail'in Cenevre'deki diplomatik misyonu ise Sidoti'ye, Tel Aviv'in işlenen suçlarla ilgili kendi soruşturmasını yürüttüğü cevabını verdi.



Birleşmiş Milletler ve diğer kurumların temsilcilerinin de İsrail'e giderek hayatta kalanlar ve mağdurlarla görüştüğü savunmasında bulundu.



Ayrıca sçıklamanın devamında, mağdurların "Soruşturma Komisyonu ve üyelerinden adalet veya hak ettikleri onurlu muameleyi göremeyecekleri" belirtilirken, komisyonun "Yahudi ve İsrail karşıtı açıklamalarla dolu bir sicile" sahip olduğu ileri sürüldü.



İsrail, Filistinli grupların 7 Ekim'de İsrail'e saldırarak 1,200 civarında kişiyi öldürmesi ve İsrail rakamlarına göre 253 kişiyi de rehin almasının ardından Hamas'a karşı saldırı başlattı.



İsrail medyasında yer alan bazı haberlerde Filistinli silahlı grupların saldırısı sonrası yerleşim alanına intikal eden İsrail güçlerinin İsrail vatandaşlarına ateş açtığı yönünde haberler yer aldı.



Basına konuşan tanıklar, İsrail güvenlik güçlerinin bazı yerlerde kendi vatandaşlarına da ateş açtığı yönünde beyanlar verdi.



Haberlerde hükümete, istihbarat birimlerine ve güvenlik güçlerine suçlamalar yöneltildi. Binyamin Netanyahu hükümeti bu suçlamaları reddetti.



İsrail, "Aksa Tufanı" isimli 7 Ekim saldırılarına 'misilleme' diye adlandırdığı operasyonla Gazze'ye saldırılar başlattı.



Bugün 193'üncü gününe giren İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 33 bin 843'e yükselirken, sağlık kaynaklarına göre, saldırılarda en az 76 bin 575 kişi de yaralandı.



Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2021 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, kanıt toplama ve uluslararası suçların faillerini belirleme göreviyle yetkilendirildi.



Bu tür Birleşmiş Milletler organlarınca toplanan kanıtlar, savaş suçları kovuşturmaları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi için temel oluşturuyor.