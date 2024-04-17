İspanya, turizm'den 200 milyar dolar bekliyor

Yerel halktan tepki: Evine dön

Ziyaretçi sayısındaki artış, Balear Adaları, Kanarya Adaları ve Malaga gibi popüler turizm merkezlerinde yerel halk arasında tepkilere neden oluyor.

Exceltur, bunun 2023'teki ülke rekorunu yüzde 8,6 artırarak "olağanüstü bir büyüme oranı" olacağını bildirdi.Exceltur Başkan Yardımcısı Jose Luis Zoreda, yaptığı bir değerlendirmede, bu rakamın teyit edilmesi halinde, Fransa'nın ardından dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi olan İspanya'nın turizm gelirlerinin ilk defa 200 milyar euro seviyesini geçeceğini ifade etti.İspanyol ekonomisinin lokomotifi sayılan turizm sektörü, Covid-19 salgınının olumsuz etkisiyle son yıllarda on milyarlarca euroluk kayıp yaşadı.Madrid, pandeminin sona ermesinin ardından seyahat sektöründeki küresel toparlanmadan, özellikle de Asya pazarındaki canlanmadan payını almaya başladı.Bu arada Exceltur, İspanya'ya gelecek ziyaretçi sayısındaki artışta, İsrail-Hamas savaşının etkisiyle Doğu Akdeniz'deki bazı rakip destinasyonlarda yaşanan güvenlik endişelerinin etkili olduğunun altını çizdi.Diğer yandan İspanya'nın turizm sektörünün gelişimine hava bağlantılarındaki artışın yanı sıra yeni demiryolu operatörlerinin sektöre girerek fiyatları düşürmesi etkili oluyor.Yeni demiryolu operatörlerinin pazara girişi rekabeti artırıyor ve hızlı tren seyahatlerinin fiyatlarını düşürerek daha ekonomik seyahat imkanı sağlıyor.Bu da yabancıların yanı sıra yerli turistlerin de ülke içinde seyahat etme olanağını artırıyor.İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne (INE) göre İspanya geçen yıl İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere 85 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı.Turizm karşıtı hareketlerin büyümesi sorusunu yanıtlayan Zoreda "Amacımız İspanya'da turizmin sürdürülebilir olması ve toplumsal tepkiye yol açmaması için büyümeye devam etmesi" sözleriyle yanıt verdi.İspanya'da turizm karşı hareketler artıyor, bu da yetkilileri yerel halkın ve bol kârlı turizm sektörünün çıkarlarını dengede tutma konusunda zorluyor."Kanarya Adaları'nın bir sınırı var" sloganı altında bir araya gelen, takımadalarda yaşayan gruplar cumartesi günü bir dizi protesto gösterisi planlıyor.Öte yandan "Kanaryalar Satıldı" isimli bir grubun bazı üyeleri de yetkililer üzerinde baskı oluşturmak amacıyla geçen hafta "süresiz" açlık grevine başlamıştı.Bölge halkı, adalarda yeni oteller yapılmasına karşı çıkıyor.Kanarya Adaları geçen yıl 16 milyon ziyaretçi ağırladı; bu sayı 2,2 milyonluk nüfusun yedi katından daha fazla.Ada sakinleri, takımadaların sınırlı kaynakları göz önüne alındığında rakamların sürdürülemez bir seviye olduğunu dile getiriyor ve bunu "intihara meyilli bir büyüme modeli" olarak nitelendiriyor.Benzer turizm karşıtı hareketler İspanya'nın başka yerlerinde de ortaya çıktı ve sosyal medyada oldukça aktif hareket ediyor.