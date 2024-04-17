Elektrikli otomobil satışları hızla düşüyor: Avrupa neden benzine geri döndü?

Volkswagen 3 yıl içinde 10 yeni elektrikli araç modeli piyasa sürecek

Volkswagen'in Satıştan Sorumlu İcra Kurulu üyesi Hildegard Wortmann, Alman otomobil devinin ilk çeyrekte "sağlam bir teslimat performansı" elde ettiğini işaret ederken geniş "ürün yelpazesinin", elektrikli araçlarda olduğu gibi belirli segmentlerdeki talep dalgalanmalarını telafi etmekte kendilerine "gerekli esnekliği" sağladığını ifade etti.

Avrupalılar neden benzine geri dönüyor?





Danışmanlık, denetim, vergi ve kurumsal finansman hizmetleri veren Ernst & Young şirketinin yakın tarihli bir raporunda yasal düzenlemelerin, sübvansiyonların ve teşviklerin elektrikli araçların benimsenmesi açısından olumlu etkilerine işaret etti.

Şirket 10 Nisan'da yaptığı son mali güncellemede tamamen elektrikli araç satışlarının Avrupa'da yüzde 24 oranında azaldığını, Çin'de ise bir önceki yıla göre yüzde 91 oranında arttığını açıkladı.Çin'in yanı sıra Güney ve Kuzey Amerika'dan gelen "olumlu veriler" aynı çeyrekte VW'nin araç teslimatlarının yüzde 3 artarak 2,1 milyon araca ulaşmasını sağladı.Fakat bu olumlu verilere ve Çin'deki elektrikli araç satışlarındaki dev artışa rağmen Avrupa satışlarındaki gerileme tam olarak engellenemedi.Bununla birlikte geçen yıla oranla Avrupa'da elektrikli araç siparişlerinin iki kattan fazla (yüzde 154) arttığını vurgulayan şirket, sipariş sayısının 160 bine ulaştığını açıkladı."Avrupa'da tamamen elektrikli modellerimiz için aldığımız yüksek siparişler, bu segmentte hem kendi bölgemizde hem de tüm dünyada yıl boyunca büyüyeceğimizden emin olmamızı sağlıyor" diyen Wortmann, "Bu yıl yapacağımız 30'dan fazla model lansmanı önümüzdeki aylarda rüzgarı arkamıza almamızı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.Şubat ayında Avrupa Parlamentosu, 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayan yeni bir yasayı oylayarak onayladı.Avrupa Birliği'nde iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik daha büyük bir çabanın parçası olan yeni yasanın, bloğun elektrikli araçlara geçişini hızlandırması bekleniyor.Buna rağmen, Dünya Ekonomik Forumu'nun yakın tarihli bir raporu, sektörün hala yüksek maliyet ve şarj altyapısı eksikliği gibi zorlukları aşamamasının Avrupa'daki elektrikli araç satışlarının ilk çeyrekte azalmasına neden olduğunu bildirdi.Ancak sübvansiyonlarla bile maliyet, hala yüksek olmasından dolayı araçların kitlesel olarak benimsenmesini engelliyor.Zira elektrikli araçlar fosil yakıt kullanan araçlara göre dörtte bir oranında daha pahalı.Ernst & Young, araçlarını evde şarj edemeyen veya uzun yolculuklarda yüksek şarj ücretleri nedeniyle benimsemenin duracabileceğini öngörüyor.Bunun engellenmesi içinse Ernst & Young bürokrasinin ortadan kaldırılması, yerel makamlardan daha hızlı onay alınması ve kamu hizmeti şebekeleri kablo bağlantılarının sağlanması gerektiğini belirtiyor.