Samanyolu Haber /Gündem / Ateşkes süresinin dolması sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama /22 Ekim 2019 23:32

Ateşkes süresinin dolması sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama

Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir değerlendirme geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Verilen sözler yerine getirilmedi. Taviz verirsek terör örgütünün önünü açmış oluruz" dedi.

Türkiye ve ABD heyetleri arasında 17 Ekim’de varılan anlaşma sonucu, YPG’ye Barış Pınarı Harekâtı’nın gerçekleştirileceği bölgelerden çekilmek için tanınan 120 saatlik süre 22 Ekim 22.00 itibarıyla sona ermişti.

Soçi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan "Sözler tam manasıyla yerine getirilmedi. Uçak indikten sonra Milli Savunma Bakanlığı’nın çalışmalarına bakacağız. Eğer sözler tutulmadıysa Türkiye atması gereken adımları atacaktır. Terör örgütüne müsaade edemeyiz" diye konuştu.
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