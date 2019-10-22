Samanyolu Haber /Gündem / NBA yıldızı Enes Kanter'den Erdoğan için "Yüzyılın Hitleri" benzetmesi /22 Ekim 2019 23:54

NBA yıldızı Enes Kanter'den Erdoğan için "Yüzyılın Hitleri" benzetmesi

Türkiye'nin dünyaca ünlü basketbol yıldızı Enes Kanter, Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerine değinerek Erdoğan hakkında “Onun için yüzyılın Hitleri diyorum” ifadesini kullandı.

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NBA’in yıldız oyuncusu Enes Kanter, ABD’nin Boston şehrinde CNN’e konuştu. “Özgürlük bedava değil” paylaşımıyla ABD’de gündem olan Kanter, Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerine değinerek Erdoğan hakkında “Onun için yüzyılın Hitleri diyorum” ifadesini kullandı.

NBA ile Çin Halk Cumhuriyeti arasından Hong Kong’daki yaşanan gösterilere yaklaşım şeklinden kaynaklı tartışamaya “Özgürlük bedava değil” paylaşımıyla dahil olan NBA oyuncusu Enes Kanter, ABD’de gündem olmuştu.

Enes Kanter “Beş yıldır ailemi ne gördüm ne onlarla konuşabildim, babam hapse girdi, kardeşlerim iş bulamıyorlar, pasaportum iptal edildi, hakkımda uluslararası yakalama kararı çıkardılar, ailemin Türkiye’den çıkması yasak, her gün ölüm tehditleri alıyorum, saldırılara maruz kalıyorum ve Endonezya’da beni yasal olmayan yollarla kaçırmaya çalıştılar. ÖZGÜRLÜK BEDAVA DEĞİL” demişti.

NBA oyuncu Enes Kanter, ABD gündeminde yer alması üzerine CNN’de konuk oldu. Kanter, CNN’deki röportajında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın insan haklarına saygılı olmadığını ve Türkiye’de şuan demokrasinin olmadığını söyledi. “Türkiye’de konuşma, din veya ifade özgürlüğü yok” diyen Kanter, Erdoğan için “Yüzyılın Hitleri” ifadesini kullandı.
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