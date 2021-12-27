Atilla Yeşilada: Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar

Ekonomist Atilla Yeşilada, Youtube kanalında yaptığı yayında TL'nin yıl sonuna kadar döviz kuruna karşı değer kazanmaya devam edebileceğini söyledi. Bunun gerekçesini "Dövizden TL'ye dönen vatandaşın kuru TL lehine aşağı itmesiyle, sırf gecelik kazanç veya daha fazla kayıptan kaçınma paniğiyle döviz almaya koşanlar da hayal kırıklığına uğrayıp, dövizlerini bozduracak. Yeni yıla kurda suni bir istikrarla girmemiz yüksek olasılık. Fakat dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar" diye açıklayan Yeşilada, TL'nin son günlerdeki değer kazancında, vatandaşın döviz bozdurmasının etkisinin olmadığını belirtti.





Yeşilada, “Büyük ölçüde Berat Albayrak dönemine geri dönmüşüz. TCMB kamu bankalarına döviz veriyor onlar da gizli gizli satıyor” ifadesini kullanarak şöyle konuştu:





"3 Ocak'ta TÜİK aralık enflasyonu açıklar. İstatistiklerde hile yapsa da vatandaş kendi enflasyonunu ölçmeye başladı. Eğer TÜFE %27'ye çıkar da, 22 Aralık-3 Ocak arasında döviz yatay seyrederse, döviz korumalı mevduata geçenler nasıl bir kazık yediklerini anlayıp, sistemden kaçabilir. Ocakta yabancılar da masalarına dönecek. Çok az sıcak para kaldı, fakat CDS primleri ve Euro tahvil faizleri de dolaylı yoldan TL'nin değerini etkiliyor. Her gün yeni bir senaryo yazılıyor ve yeni bir film çekiliyor. Reuters'ın aktardığına göre hükümetin kur hedefi 9 liraymış. Hâlbuki bundan önceki model TL'nin değer kaybetmeye bırakılması ve ihracatın artmasıydı.”





Yeşilada, vatandaşın TL'nin dövize karşı değer kaybından dolayı değil, hayat pahalılığından korunmak için dövize koştuğunu, bu nedenle dövize değil enflasyona endeksli mevduata ihtiyaç olduğunu dile getirdi.