Samanyolu Haber /Gündem / Avcılar’da kurbanlık 7 tosun kaçtı /27 Haziran 2023 19:38

Avcılar’da kurbanlık 7 tosun kaçtı

İstanbul Avcılar'da sahiplerinin elinden kaçan 7 kurbanlık tosun kayboldu. 6 tosun kayboldukları yerden 6 kilometre ilerideki Firuzköy'de bulunurken 1 tosun ise bulunamadı. Tosunların kaçış anları cep telefonu ile görüntülendi.

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Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde saat 08.30 sularında kurbanlık hayvanlar kayboldu. 63 yaşındaki Yakup Baş’ın satın aldığı 10 tosundan 7’si araçtan indirilirken kaçtı.

Firuzköy Mahallesi’ne doğru kaçan tosunlar ortadan kayboldu. Öğle saatlerinde, tosunların Firuzköy Mezarlığı’nda görüldüğü bilgisini alan Baş, mezarlığa gittiğinde 6 tosunu yakalamayı başardı. Tosunların biri ise kaçtı. Baş, kaçan tosununu bulana ödül vereceğini söyledi. Tosunlardan bazılarının kaçış anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

“BULANLARI ÖDÜLLENDİRİRİZ”

Kaçan tosununun 450 kiloya yakın olduğunu belirten Yakup Baş, şunları söyledi:

* “Bayram herkese hayırlı uğurlu olsun. Ben anamdan doğdum doğalı hayvancılık ile uğraşıyorum. Kendim Samsunluyum, fakir bir ailenin çocuğuyum.

* Buraya geldik kendimize bir çevre edindik, herkesten Allah razı olsun. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız var. 10 tane tosun aldım, arabadan indirdiğim zaman tosun kaçtı tutamadık.

* Tosun Avcılar tarafında doğru gitti, haber alamadık. İhbar geldi, ‘Firuzköy’de görüldü’ diye. Gittik, gördük ama yakalayamadık.

* Onun arkadaşlarını 60 bin liraya satmıştık, 60 bin lira zararımız var ama başa gelen çekilir. Belirli yerlere duyurduk, polise, belediyeye bildirdik.

* Yaklaşık 450 kilolarında bir tosundu, bulurlarsa bize haber versinler, ödüllendiririz.”
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