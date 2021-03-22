Avrupa Adalet İnsiyatifi’nden Gergerlioğlu’na destek eylemi

Meclis’te gözaltına alınan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için Paris, Berlin, Amsterdam, Frankfurt ve Paderborn’da eylemler gerçekleştirildi.





Yurtdışında bulunan KHK’lılar tarafından kurulan Avrupa Adalet İnisiyatifi, TBMM’de gözaltına alınan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu için Avrupa’da beş şehir de eylem yaplıt. Avrupa Adalet İnisiyatifi’nin Youtube kanalından canlı yayınlanan eylemler, Paris, Amsterdam, Berlin, Frankfurt ve Paderborn’da gerçekleştirildi

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Avrupa Adalet İnisiyatifi’nin Kurucu Başkanı KHK’lı hakim Kemal Karanfil, 15 Temmuz suistimal edilerek medya susturulduğunu, masum insanlar hapse atıldığını, hak ihlallerini gündeme getiren Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldüğünü ve gözaltına alındığını belirtti.







Gergerlioğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek için toplandıklarını ifade eden Karanfil, konuşmasında şunları söyledi: “Gergerlioğlu’nun yaptığı tek şey mağdurlara, mazlumlara, adam kaçırmalara ses olmaktı. Fakat AKP iktidarı ve küçük ortakları bunlara çözüm üreteceğine susturmaya tercih etti. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun hapsedilmesi kararı suikast niteliğindedir. Bu kararı infaz edenler yargılanacaklardır. Gergerlioğlunu bu sabah gözaltına alınanlar da yargılanacak. Milli iradeye kumpas kurma, darbe sadece asker tarafından yapılmaz, sivil otorite tarafından farklı düşüncelere karşı yapılacak bir saldırı, susturma girişim de Anayasal düzene karşı bir suçtur. Bugün maalesef AKP iktidarı insanların can ve mal güvenliklerini korumak yerine onlara saldıran bir suç örgütüne dönüşmüş durumdadır.”

