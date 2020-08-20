Avrupa alarm verdi!

Kış ve ilkbahar aylarında salgının yayılmasını engellemek için sert önlemler alan Avrupa, yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte yeni bir dalganın yaşanmasından endişe ediyor.







Almanya’da pandeminin zirve noktasına geri dönüş





Son 24 saat içerisinde 1.707 yeni koronavirüs vakası ve 10 ölüm kaydeden Almanya, pandeminin zirve noktası olarak kabul ettiği nisan sonu rakamlarına geri döndü.





Vaka sayısındaki artışın büyük ölçüde yurt dışından ülkeye dönen Alman turist nedeniyle olduğunu belirten yetkililer, vaka sayısındaki artışın süreceği konusunda vatandaşları uyarıyor.





Bu artış ile pandeminin neden olduğu kriz ve sonrasında istihdamı sürdürmenin bir çaresi olarak iş dünyasında tartışmalı bir konu olsa da haftada 4 gün çalışma fikri yeniden konuşulmaya başlandı.





Son üç hafta içinde görülen vakaların iki katına çıkması, hükümetin neredeyse tüm İspanya'yı ve Alman tatilciler arasında popüler olan Balkanların bir bölümünü riskli bölge olarak ilan etmesine, dönüşte ise test ve karantina uygulamaları yapmasına neden oldu.





İspanya, Batı Avrupa'daki en yüksek vaka sayısına ulaştı





İspanya'da haftalık ölüm sayısı ikiye katlandı. Ülkede bir hafta içinde 131 ölüm kaydedilirken, Madrid pandeminin zirvesinde olduğu gibi yine salgından en çok etkilenen bölge oldu.





24 saat içinde 6 bin 700’den fazla yeni vakanın kaydedilmesi ile birlikte ülkenin toplam vaka sayısı 370 binin üzerine çıktı ve Batı Avrupa'daki en yüksek rakama ulaşmış oldu.





Maske takmanın zorunlu olduğu ülke, cuma günü ek tedbir olarak gece kulüplerinin kapatılmasına ve iki metrelik mesafe sağlanmazsa sokakta sigara içmenin yasaklanmasına karar verdi.





Fransa'da yeni vaka sayısı endişe verici





Fransa’da son 24 saat içinde 3 bin 700’den fazla yeni vaka kaydedildi. Bu da mayıs ayından bu yana görülmemiş bir artış. Son 7 gün içerisinde toplam 16 bin 747 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.





Ülkede birçok yerde maske takma zorunluluğu getirildi ve bu yasağın daha da genişletilmesi planlanıyor. Güneyde Toulouse'dan sonra Nice de maskeyi kentin her yerinde zorunlu kıldı.





Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde çıkan hastalığın başlamasından bu yana 196 ülke ve bölgede 22 milyon 187 binden fazla vaka tespit edildi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya çapında 781 binden fazla insanın ölümüne neden oldu.



