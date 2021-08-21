Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği Taliban'ı tanımayacak /21 Ağustos 2021 17:45

Avrupa Birliği Taliban'ı tanımayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ı tanımadıklarını ve örgüt ile siyasi temaslarının olmadığını söyledi.

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Kabil’de AB kurumları için çalışan ve tahliye edilen Afganların ağırlandığı merkezi ziyaret eden Von der Leyen ve diğer AB liderleri, Taliban hakkında açıklamalarda bulundu.

Komisyon Başkanı, "Taliban ile siyasi temasımız yok, Taliban'ı tanımıyoruz. Sadece insan hayatını kurtarmak için operatif temasımız var. Kabil'deki insanların havalimanına getirilmesini sağlamak istiyoruz.” dedi.

“Taliban'ı dinleyebiliriz ama onları her şeyden önce davranışlarına ve yaptıklarına göre değerlendireceğiz.” ifadelerini kullanan von der Leyen, “Çocukların ve kadınların haklarını inkar eden bir rejime bir euro bile verilmeyecek." şeklinde konuştu.

Başkan von der Leyen ayrıca, Afganistan’da tahliye edilen Afgan mülteciler için tüm Avrupa Birliği ülkelerine yardım çağrısında bulundu. Üye ülkelerden kapasiteleri oranında kota belirlemelerini isteyen Başkan, Komisyon olarak bu ülkelere gerekli maddi yardımları da yapmaya hazır olduklarını ekledi. AB hükümetlerinden kaçının bugüne kadar Afgan mültecileri ağırlamak için taahhütte bulunduğu bilinmiyor.

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