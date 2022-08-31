Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği tek taraflı olarak askıya aldı /31 Ağustos 2022 20:16

Avrupa Birliği tek taraflı olarak askıya aldı

Moskova yönetiminin Ukrayna'da sürdürdüğü askeri saldırılar sonrasında batılı ülkelerin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarına yenileri eklenmeye devam ediyor.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yeni bir karar alarak Rus vatandaşlarına sağlanan vize kolaylığı anlaşmasını tek taraflı olarak askıya aldığı aktarıldı.

Moskova yönetiminin Ukrayna'da sürdürdüğü askeri saldırılar sonrasında batılı ülkelerin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarına yenileri eklenmeye devam ediyor.

Cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Avrupa Birliği, Ukrayna savaşı öncesi Ruslara tanınan vize kolaylığı anlaşmasını tek taraflı olarak askıya aldı.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların kapsamı giderek genişliyor.

Avrupa Birliği üye ülkeleri, Rusya ile daha önce imzalanan 'Vize Kolaylığı' anlaşmasını askıya alma konusunda uzlaştı.

AB Dışişleri Bakanları bugün yaptıkları toplantının ardından aldıkları kararı açıkladılar.

Buna göre 2007'de imzalanan ve Rus vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayan anlaşma devam eden Ukrayna savaşı nedeniyle askıya alındı.

Karar açıklanırken bunun Rusya vatandaşı kişilerin vize almasını 'zorlaştıracağı' ve vize bekleme süresini 'uzatacağı' vurgulandı.
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