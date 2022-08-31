Sedat Peker, Taşkesenlioğlu ailesi'ne ait bilgileri nasıl elde ettiğini açıkladı

Peker, 45 gün önce Taşkesenlioğlu ailesi ve Ünsal Ban hakkında yaptığı paylaşımlar üzerine Ünsal Ban'ın kendisine 'bir dost' vasıtası ile ulaştığını açıkladı.





"Kendisinin ve karısının bu olaylarda ilgisinin olmadığını, her şeyi ali fuat taşkesenlioğlunun yaptığını söyledi. Kendisini ve karısını bu olayın dışında tutmam karşılığında ali fuat taşkesenlioğlu hakkında tüm bilgileri vereceğini söyledi. Bu konuda kendisi ile anlaştık.







Eşi ile beraber yurt dışına tatile gideceklerini, dönünce beni arayacağını söyledi.







Takriben 15 gün sonra kendisi ile bir daha görüştük (galiba eşine benle yaptığı bu anlaşmayı anlatmış). Aradan 15-20 gün geçtikten sonra kendisi ile bir daha görüştük. Bu görüşmemizde eşinin tavırlarından bahsetti.







Gerekirse Dubai’ye benim yanıma gelip bilgileri burda bana teslim edeceğini söyledi. Daha sonra gündeme birden boşanma davası oturdu. Bu gelişmeler üzerine Ünsal Ban’ı gözaltına alıp tüm suçu ona yıkacaklarını ben anladım.

Düşüncemi kendisine söyledim. Senin yurt dışına çıkmana izin vermezler, sen ütün bilgileri bana anlat ben not alayım dedim (alışkanlık gereği bu üç konuşmayı da görüntülü olarak kaydettim, kayıtlar bende).







Twitter aleminin insanları bilirsiniz ben sağlamcıyım. Bu anlattığımdan Ünsal Ban’ın masum olduğunu lütfen düşünmeyin. Birçok olayın içinde kendisi de var.

Ancak ali fuat taşkesenlioğlu ve zehra taşkesenlioğluna kıyasla daha masumdur. Ünsal Ban’ın Gazi Üniversitesi öğretim görevliliğinden Türk Hava Kurumu Üniversitesine ayrıca Türk Hava Kurumunun vakfına yönetici olarak atanmasına, ayrıca da rektörlük sürecine dair bütün bilgiler bende mevcut.







2009 yılının Ekim ayında Türk Hava Kurumunun başkanlığına getirilen Osman Yıldırım’ın yolsuzluktan tutuklanıp cezaevine girme sürecindeki olaylarda da Ünsal Ban’ın dahili vardır. Ancak yine bir türlü kendini kurtarmıştır."

Peker, "Sn. Kılıçdaroğlu açıklama yaptı, bu dairenin fiyatı en fazla 100 bin dolar getirin bu parayı daireyi size verelim dedi. Sırf konuyu gündemden düşürmemek için parayı verip o daireyi satın aldılar. Daireyi kim satın aldı biliyor musunuz? Deyyusu Ekber hasan yeşildağın abisi zeki yeşildağ aldı (hafızam beni yanıltmıyorsa Güneş Gazetesi bu konuyu büyük bir haber yapmıştı).







Yüce ALLAH aşkına adamlar bir daireyi haftalarca yolsuzluk gündemi diye canlı tutuyorlar. Bir buçuk senedir her bir tanesi deve dişi kadar olan yolsuzluk olaylarını delilleri ile anlattım, en fazla iki gün gündemde tutabildiniz. Bir de sizler bu olayları yaşlı dayılara anlatırken yanlış strateji izliyorsunuz." dedi.

Yeni Şafak gazetesine de seslenen Peker, "Vakit bulursam bugün, bulamazsam yarın size de ziyarete gelecem. Gazeteci Fuat Uğur bana taktığınız lakap için size de ziyarete gelecem (senle sohbet edeceğiz senden parça koparmayacam). Ayrıca Ünsal Ban ile yaptığım ortalama 1.5 saatlik suç olaylarını anlattığı görüşmeyi Sn. Savcılık benimle temas kurarsa kendilerine verebilirim (zaten ben ileride kullanacam).







Twitter aleminin insanları, hem 40 yaş altı hem 40 yaş üstü, yüklenin. Bu skandalda büyük maden var. Maden derinleştikçe daha verimli hale gelir. Konuşun konuşturun gündemde tutun (Yeni şafakçılar bekleyin beni) Patronlarınıza selam vermeye gelecem."

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur'un hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Peker, "Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban’ın arasındaki boşanma davası niye açıldı biliyor musunuz? Durun size anlatayım," diyerek iddialarını sıraladı.Peker, görüşmenin konusunu şu şekilde açıkladı:"Bu ifşaatlarda sonuç alınmaya başlandı ancak bu bile yeterli değil," diyen Peker, Kılıçdaroğlu'nun kızının Ataşehir'de aldığı daire üzerine yandaş medyanın haftalarca haber yapmasını hatırlattı.