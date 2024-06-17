Avrupa Birliği'nde kritik zirve

AB'ye üye 27 ülkenin lideri, Brüksel'de Birliğin en üst yönetici pozisyonları olan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP başkanlıkları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine uygun gördükleri isimleri müzakere etmek üzere Brüksel'de toplandı.



Gayri resmi nitelikte liderleri akşam yemeği masasında buluşturan zirvenin sonunda resmi bir karar açıklanmayacak. Karar, 27-28 Haziran'daki resmi zirvede duyurulacak.



Ancak kulislerde en önemli 4 koltuğa kimlerin oturacağı konusunda şimdiden uzlaşıya varıldığı belirtiliyor.



NELER YAŞANMIŞTI?



Von der Leyen'in üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP), 720 sandalyenin 189'unu elde ederek bir kez daha AP seçimini birinci tamamlamıştı.



27 liderden 13'ünün EPP'li olduğu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Sholz'un da von der Leyen'e destek açıkladığı için AB Komisyonu Başkanlığını bir dönem daha Ursula von der Leyen'in alacağına kesin gözüyle bakılıyor.



EPP'li Roberta Metsola'nın da bir dönem daha AP Başkanı olacağı tahmin ediliyor.



AB'nin dış politika ve güvenlik şefi Josep Borrell'in yerine zikredilen isim ise kısa süre önce NATO Genel Sekreterliği için de istekli olduğunu açıklayan Estonya Başbakanı Kaja Kallas.



Charles Michel'in yerine "AB liderlerine liderlik etmesi" için ise Portekiz'in eski Başbakanı Antonio Costa'nın adı geçiyor.



AP'NİN DE ONAYI GEREKECEK



AB'nin yürütme organı Komisyonun Başkanı, Komisyonun tüm üyeleri ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin, ilk defa 16 Temmuz'da toplanacak AP Genel Kurulu'nun onayını alması gerekiyor.



Bu durum özellikle von der Leyen için risk teşkil ediyor. Zira EPP 189 sandalyeye sahip olsa da Alman siyasetçinin toplamda 361 oya ihtiyacı var. Bu nedenle von der Leyen'in 16 Temmuz'a kadar siyasi gruplar arasında ittifak çabalarına devam etmesi bekleniyor.