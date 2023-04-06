Samanyolu Haber /Dünya / "Avrupa Çin'den uzaklaşamaz" /06 Nisan 2023 07:28

"Avrupa Çin'den uzaklaşamaz"

Üç günlük resmi ziyaret için Çin'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın Çin'den uzaklaşamayacağını dile getirdi. Macron, Pekin'in Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasında oynayabileceği "büyük role" de vurgu yaptı.

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Üç günlük resmi ziyaret amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada yaptığı konuşmada, Pekin'in Avrupa için önemine ve bu ülkenin Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için sağlayabileceği katkıya vurgu yaptı.

Çin'deki Fransız vatandaşlarının katıldığı bir toplantıda, Çin ile ticaretin taşıdığı risklere ve bu ticaretin dengesizliğine rağmen Avrupa'nın Pekin'den uzaklaşmaması gerektiğini ifade eden Macron, "Sanayimizin üzerindeki riskleri azaltmalıyız ancak (Çin'den) uzaklaşamayız ve aramıza sınır çekemeyiz" dedi.

Pekin'in, Ukrayna için aranan "barışa giden yol" açısından "çok önemli bir rol" oynayabileceğini vurgulayan Macron, ülkesi Fransa'nın "barış ve istikrar için bu ortak sorumluluk adına" çaba sarfedeceğini belirtti.

Şi ile görüşmeye Von der Leyen de katılacak
Macron, Çin ziyareti kapsamında Perşembe ve Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek. Perşembe günü yapılacak görüşmeye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katılacağı bildirildi. Görüşmelerde ana gündem maddesinin Ukrayna Savaşı olması bekleniyor. Fransa, Moskova ile yakın ilişkilerinden dolayı Pekin'in Rusya üzerinde, gidişatı herhangi bir tarafa yönlendirme konusunda "doğrudan etkili olabileceğine" inanıyor.

Bundan önceki Çin ziyaretini üç sene önce yapan Macron'un Cuma günü de, ülkenin güneyindeki Guangzhou kentinde Çin devletinin ve Komünist Parti'nin önde gelenleri ile bir araya geleceği duyuruldu.
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