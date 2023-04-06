Kılıçdaroğlu: İnce'ye bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı

Seccade tartışmasıyla ilgili olarak da Kılıçdaroğlu, "Eski Adalet Bakanı iftar yemeği verdi. Lokantanın iç bölümüne geçildi. Orada fotoğraflar çekildi. Biz yerde bir seccade olduğunu fark etmedik. İsmail Bey de fark etmedi. Olsa o da uyarırdı. Kimse etmedi. Dedim, doğru, bir yanlışımız var, fark edilmesi lazımdı" ifadelerini kullandı.





Muharrem İnce kelime oyununa sığındı: Kılıçdaroğlu tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır







Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık" sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.



İnce, kelime oyununa sığınarak "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır." diye yazdı.





Zaten Kılıçdaroğlu teklifi kendisinin yaptığını iddia etmemişti ki



Kılıçdaroğlu Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, İnce ile geçen haftaki görüşmelerinden önce ona bir teklif yapıldığını, ancak uzlaşmaya varılamadığını söyledi.



Kılıçdaroğlu, "Buluşma günü bir teklif olmadı. 14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak, ayrıntıya girmek istemem. Herkesin iradesine saygı duymak gerekir" ifadelerini kullandı.



Habertürk TV'de Olaylar ve Görüşler programına konuk olan Kılıçdaroğlu, geçen hafta İnce ile görüşmesi sırasında değil ama daha öncesinde kendisine bir teklif yapıldığını söyledi.Kılıçdaroğlu, "Buluşma günü bir teklif olmadı. 14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak, ayrıntıya girmek istemem. Herkesin iradesine saygı duymak gerekir" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, "Birinci turda sonucu alacağımıza inanıyorum. Sağ duyu galip gelecek .Ülke bu haldeyken, pazarlar ateş pahasıyken, insanlar evine yiyecek götüremezken ne lüksümüz var. Bir an önce bunun bitmesi lazım. Son düzlükte seçmenin sağ duyusuna güveniyorum" dedi.Millet İttifakı'nın milletvekili listelerini belirleme çalışmalarını devam ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ortak liste için çalışıyoruz. Önemli bir seçim Türkiye açısından. Komşularımız açısından da çok önemli. Bilime, akla, sağduyuya dayanan, kutuplaştırmayan, kucaklaştıran siyasete ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazanacağız, en geç 1 yıl içinde Türkiye'yi nefes alır hale getireceğiz. Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek" diye konuştu.